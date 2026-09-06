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Την άνοιξη του 2027 τοποθέτησε εκ νέου τις εθνικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, κλείνοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες και δηλώνοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον ρυθμό του». Παράλληλα, έδωσε το πρώτο καθαρό στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται μια τρίτη κυβερνητική θητεία: όχι ως συνέχεια «με μία από τα ίδια», αλλά ως εντολή για ταχύτερες αλλαγές και συγκρούσεις όπου αυτές είναι αναγκαίες.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν αναπτυχθεί σενάρια για κάλπες ακόμη και το φετινό φθινόπωρο. «Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνονταν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι; Ότι θα εμφανιζόμουν στη ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την εξάντληση της τετραετίας με τη θεσμική συνέπεια, επιμένοντας ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται και οι κυβερνήσεις να έχουν ορίζοντα τετραετίας για να υλοποιούν το πρόγραμμά τους.

«Δεν είμαι στη λογική των πρόωρων εκλογών»

Ο πρωθυπουργός άφησε μόνο μία εξαιρετική συνθήκη που θα μπορούσε να ανατρέψει αυτόν τον σχεδιασμό, εάν προέκυπτε κάτι δραματικό στα κοινοβουλευτικά δεδομένα. «Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές, εκτός αν για οποιονδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύουν πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική», τόνισε.

Και ήταν κατηγορηματικός: «Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα». Στο ίδιο πλαίσιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και στη σημερινή λειτουργία της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα πιστεύω ότι έχει βρει τον ρυθμό του».

Το μήνυμα που έστειλε προς τους υπουργούς ήταν ότι μέχρι την τελευταία στιγμή το βάρος θα παραμείνει στο κυβερνητικό έργο και όχι στην προεκλογική προετοιμασία. Όπως είπε, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένας μήνας μέχρι τις κάλπες μόνο και μόνο για να χτιστεί το προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ.

Τρίτη θητεία: «Όχι μία από τα ίδια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε παράλληλα το στίγμα με το οποίο θα διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τοποθετώντας στο επίκεντρο την ανάγκη σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως εκτίμησε, θα αλλάξει δραματικά τα επόμενα χρόνια.

«Η χώρα πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα», είπε. Και συνέχισε: «Για μένα μία εντολή για τρίτη θητεία δεν θα ήταν μία εντολή για να συνεχίσουμε με μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα».

Μάλιστα, συνέδεσε αυτή την επιτάχυνση με την ετοιμότητά του να προχωρήσει και σε δύσκολες πολιτικές επιλογές:

«Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις, όταν κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να προωθηθεί μία πολιτική η οποία ωφελεί τους πολλούς».

Το μήνυμα κατά του εφησυχασμού

Ο πρωθυπουργός έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τη λογική ότι η σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης αρκεί για να εξασφαλίσει μια νέα εκλογική νίκη.

«Το τελευταίο που μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου και στα στελέχη μας είναι την αίσθηση ότι είμαστε αναντικατάστατοι και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.

Και έδωσε τη δική του απάντηση στο τι θα κρίνει την επόμενη κάλπη: «Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει γιατί πιστεύει ότι μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή του».

Η υλοποίηση, πάντως, όπως είπε, του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων του 2023 αποτελεί για την κυβέρνηση «μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας», πάνω στην οποία θα επιχειρήσει να χτίσει την επόμενη πρότασή της προς τους ψηφοφόρους.

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