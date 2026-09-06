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«Πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, εξηγώντας παράλληλα γιατί απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ ως απάντηση στις υψηλές τιμές. Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε την Τράπεζα της Ελλάδος για να υποστηρίξει ότι μόνο το 20% μιας μείωσης του φόρου περνά στις τιμές και έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση να διαθέσει δημοσιονομικό χώρο για να ωφεληθούν οριζόντια ακόμη και όσοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή οι τουρίστες.

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πάνω σε αυτή τη λογική έχει στηριχθεί η φιλοσοφία του κυβερνητικού προγράμματος τόσο φέτος όσο και την προηγούμενη χρονιά.

Περνώντας στη συζήτηση για τον ΦΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι μια οριζόντια μείωσή του δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να περάσει αντίστοιχη μείωση στο ράφι.

«Η συζήτηση για τον ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι μόνο το 20% της μείωσης του ΦΠΑ καταλήγει στη μείωση των τιμών», ανέφερε.

«Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους»

Ο πρωθυπουργός έβαλε στη συζήτηση και το ποιοι τελικά θα ωφελούνταν από μια τέτοια παρέμβαση, αντιπαραβάλλοντας την οριζόντια μείωση του φόρου με τη στοχευμένη ενίσχυση όσων πιέζονται περισσότερο από την ακρίβεια.

«Και κάτι ακόμα. Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους, και τους προνομιούχους και τους μη προνομιούχους», είπε. Και πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που τον έχουν περισσότερο ανάγκη».

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