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Με κύριο μήνυμα ότι η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, πραγματοποίησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελετή παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά η οποία πραγματοποιήθηκε στον σταθμό «Μίκρα».

«Το 2024 μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο, σήμερα προστίθενται ακόμα 5 και μαζί τους συνολικά 15 σταθμοί σε 15 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει καταλάβει πόσο θα αλλάξει και θα αναβαθμιστεί με αυτή την πολύ σημαντική επέκταση. Η κατασκευή και η επέκταση και τα ηλεκτρικά συνθέτουν έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.

«Έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη και έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Θεσσαλονικέων, όχι μόνο χάρη στην κατασκευή και την επέκταση του Μετρό, αλλά και χάρη στα νέα λεωφορεία. Να θυμίσω ότι, για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Έχουμε πλέον ένα σύγχρονο, νέο Μετρό, με φθηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε αυτό.» Το είπαμε, το κάναμε» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μπορεί να κανει σταθερά βήματα μπροστά».

«Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

«Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου είμαι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν άλλωστε τίποτε, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγω έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και την πρώτη του διαδρομή με το Μετρό προς την Καλαμαριά, πριν την τελετή παράδοσης της επέκτασης. Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε συρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του Μετρό.

Η τελετή παράδοσης:

Η τελετή ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ολοκλήρωση και παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την κυβέρνηση, η οποία το εντάσσει στη στρατηγική της για την υλοποίηση μεγάλων υποδομών εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Με τη νέα επέκταση, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης διευρύνεται προς την ανατολική πλευρά της πόλης, ενισχύοντας τις μετακινήσεις προς την Καλαμαριά και δημιουργώντας νέα δεδομένα στις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Παράλληλα, η παράδοση του έργου φέρνει στο προσκήνιο την επόμενη φάση ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην προγραμματισμένη επέκταση προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης.

Τζιτζικώστας: «Πάνω από €1 δισ. ευρωπαϊκών πόρων για το Μετρό Θεσσαλονίκης»

Στην ευρωπαϊκή διάσταση του Μετρό Θεσσαλονίκης και στο αποτύπωμα που αφήνουν οι κοινοτικές επενδύσεις στην καθημερινότητα της πόλης στάθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

«Έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, σημειώνοντας ότι «περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του».

Όπως πρόσθεσε, «σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή», δίνοντας το στίγμα της παρέμβασής του: από τη χρηματοδότηση και τα μεγάλα έργα, στο χειροπιαστό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Ο κ. Τζιτζικώστας δεν έμεινε, πάντως, μόνο στο Μετρό. «Δεν είναι μόνο το Μετρό», υπογράμμισε, ανοίγοντας το κάδρο στις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν προχωρήσει με ευρωπαϊκή στήριξη στη Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε ειδικότερα «στα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης», αλλά και «σε μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά». Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε και τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, ένα έργο που συνδέεται με τη μεγαλύτερη εικόνα των μεταφορών και της διασύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας.

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η επέκταση θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης

Στη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, χαρακτηρίζοντας το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο της Ευρώπης». Όπως σημείωσε, η επέκταση προς την Καλαμαριά «θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο «για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι».

Για την ΑΚΤΩΡ όπως σημείωσε ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη ΑΜΚ στην Ελλάδα. «Τον τελευταίο έναν χρόνο βλέπουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων επτά ετών, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει ένα τόσο μεγάλο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολλά τέτοια έργα στο μέλλον».

Ταχιάος: Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη μια άλλη πόλη – Μπροστά μας η πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης

«Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη μια άλλη πόλη. Από σήμερα, θα είναι ακόμη πιο διαφορετική. Στην κυβέρνηση είμαστε περήφανοι που κλείνουμε ένα κεφάλαιο και περνάμε στα επόμενα».

«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα δίκτυο Μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη αναπτύσσεται. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης» υπογράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, κάνοντας λόγο για την «εκπλήρωση ενός χρέους προς τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που σφύζουν από ζωντάνια και αφήνουν στην πόλη σημαντική δημογραφική δυναμική».

Κώτσηρας: Σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη – Σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή

«Σήμερα είναι πραγματικά μία σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη. Μία μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή, για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Όπως σημείωσε, «λιγότερο από 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του Μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης. Αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή και σελίδα

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή, αλλάζει σελίδα με όλα τα μεγάλα έργα που κατατάσσουν την πόλη στη χορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

«Το Μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται την υπερυψωμένη λεωφόρο (Flyover), το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα» πρόσθεσε.

Επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά

Από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια θα ξεκινήσει, στις 15.00, για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή παράδοσης:

Η αρχή όπως έγραφε νωρίτερα το newmoney, γίνεται από τη Θεσσαλονίκη, με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Ακολουθούν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και δημάρχους, με την αγορά να περιμένει πλέον τις αποφάσεις της ΔΕΘ.

Οι συναντήσεις ενόψει της 90ής ΔΕΘ

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Φλώρινα, όπου θα συνεχίσει την περιοδεία του την Παρασκευή.

Το οικονομικό σκέλος της περιοδείας περνά στο πεδίο, με διαδοχικές επισκέψεις αύριο σε επιχειρήσεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πρώτος σταθμός είναι η Tottis Foods International στη ΒΙΠΕ Φλώρινας. Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο 21,7 εκατ. ευρώ για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε κρουασάν, σοκολατοειδή και bread chips. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 56 νέων θέσεων εργασίας.

Στη Φλώρινα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό». Η νέα μονάδα εμφιάλωσης στη θέση «Πόιρο» αναπτύσσεται σε δύο φάσεις, συνολικού ύψους περίπου 8,75 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Στη Μαυροπηγή της Πτολεμαΐδας, η Wonderplant αναπτύσσει επένδυση άνω των 127 εκατ. ευρώ για νέες υδροπονικές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε πρώην λιγνιτική έκταση, με περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη φάση.

Στην Καρδιά Πτολεμαΐδας, η ΔΕΗ κατασκευάζει στο οικόπεδο του πρώην ΑΗΣ τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Πρόκειται για επένδυση περίπου 80 εκατ. ευρώ, που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής.

Μόνο οι τέσσερις αυτές επενδύσεις ξεπερνούν αθροιστικά τα 237 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα», την οποία επίσης θα επισκεφθεί ο πρωθυπουργός στη Φλώρινα.

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