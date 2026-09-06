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Τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις «προσαρμογή σε μία νέα πραγματικότητα», καθώς, όπως είπε, η φορολογική διοίκηση γνωρίζει πλέον πολύ καλύτερα την πραγματική φορολογική εικόνα των ατομικών επιχειρήσεων. Υπερασπίστηκε, ωστόσο, την αρχική επιλογή της κυβέρνησης για τα τεκμήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει μονίμως 300 ευρώ τον μήνα, η Πολιτεία «δικαιούται να αμφιβάλλει».

«Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μία νέα πραγματικότητα», είπε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής επιτρέπει πλέον αλλαγές στο σύστημα. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση καταργεί προσαυξήσεις που είχαν προβλεφθεί στο αρχικό πλαίσιο, επειδή σήμερα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τα πραγματικά εισοδήματα.

«Αυτές τις προσαυξήσεις καταργούμε, γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης, του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από τρία χρόνια δεν το γνωρίζαμε», είπε.

Παράλληλα, αναγνώρισε «την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση», εντάσσοντας τις αλλαγές στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Η απάντηση στους ελεύθερους επαγγελματίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε συνολικά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας τη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων των προηγούμενων ετών.

«Συνολικά η πολιτική μας ήταν μία θετική πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιτηδεύματος», σημείωσε.

Έθεσε, ωστόσο, σαφή γραμμή στο ζήτημα των πολύ χαμηλών εισοδημάτων που δηλώνονται επί σειρά ετών από ελεύθερους επαγγελματίες.

«Ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως, μπορεί να ενοχλεί κάποιους. Αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ τον μήνα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να αμφιβάλλω», είπε.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι το τεκμήριο μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο και επικαλέστηκε τον μικρό αριθμό όσων επέλεξαν αυτή τη διαδικασία.

«Στο κάτω κάτω το τεκμήριο είναι μαχητό. Και ξέρετε πόσοι το αμφισβήτησαν; Λιγότεροι από 400», ανέφερε.

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