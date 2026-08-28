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Οι «ανέξοδες υποσχέσεις» που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια φράση χωρίς πολιτικό παρελθόν. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανοίξει με το ΠΑΣΟΚ τη μάχη για το κόστος των εξαγγελιών και όσο πλησιάζει η ΔΕΘ τόσο περισσότερο η οικονομική αξιοπιστία ανεβαίνει στην πρώτη γραμμή.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι απλό: από τη μία οι παρεμβάσεις που χωρούν στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και από την άλλη οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που, κατά την κυβέρνηση, δεν συνοδεύονται πάντα από τον αντίστοιχο λογαριασμό.

Σε αυτό το έδαφος πατάει και ένα μέρος της επίθεσης περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» προς το ΠΑΣΟΚ. Μόνο που πίσω από την οικονομική κόντρα υπάρχει και ένας καθαρά εκλογικός στόχος: το Κέντρο και κυρίως οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι που τα προηγούμενα χρόνια πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ.

Το μήνυμα πριν από τη ΔΕΘ

Από την Καλαμαριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε χθες την αξιοπιστία απέναντι στις υποσχέσεις. «Σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων», είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας μάλιστα για κάθε έργο που ολοκληρώνεται ως «σφραγίδα» σε ένα «διαβατήριο αξιοπιστίας».

Η χρονική στιγμή έχει τη σημασία της. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό πακέτο να έχει συγκεκριμένα δημοσιονομικά όρια και τον Κωστή Χατζηδάκη να έχει ήδη προϊδεάσει ότι θα είναι μικρότερο από εκείνο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. «Οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν», είπε πριν από λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, περιγράφοντας παράλληλα τη λογική πάνω στην οποία θα κινηθούν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Εμείς πάμε με σταθερά βήματα μπροστά και στηριζόμαστε βασικά σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από εκεί προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα». Στην κυβέρνηση επιμένουν επομένως σε μια διαχωριστική γραμμή που αναμένεται να ακουστεί αρκετά μέχρι τη ΔΕΘ: πρώτα δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος και μετά μοιράζεται. Απέναντι σε αυτή τη λογική τοποθετούν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Η 13η σύνταξη

Η πρόβα αυτής της αντιπαράθεσης είχε γίνει στη Βουλή με τη 13η σύνταξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει από τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει πόσο κοστίζει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. «Ένα νούμερο θέλω», είχε επιμείνει ο πρωθυπουργός, με την κυβέρνηση να επικαλείται τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου και τον Παύλο Μαρινάκη να καλεί στη συνέχεια τη Χαριλάου Τρικούπη να καταθέσει την πρότασή της ώστε να κοστολογηθεί επισήμως.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τη δική του κοστολόγηση και απέρριψε τα κυβερνητικά πυρά. Η συζήτηση όμως είχε ήδη αποκτήσει πολιτικό περιεχόμενο πέρα από τη συγκεκριμένη πρόταση. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε τότε ευθέως τη σύνδεση με την προηγούμενη περίοδο: «Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη».

Τα βέλη

Η πίεση προς τη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, δεν σταματά στα οικονομικά. Τις τελευταίες ημέρες προστέθηκε και η κόντρα για την Έλενα Ακρίτα και τον Γιάννη Στουρνάρα. Η στήριξη της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής έδωσε στον Παύλο Μαρινάκη την αφορμή να επαναφέρει την προηγούμενη καταψήφιση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε, επιστρέφοντας στο καλοκαίρι του 2015: «Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το Κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά» και κατέληξε ότι «κυνηγάει τα αδέσποτα της Αριστεράς και αφήνει το Κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

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