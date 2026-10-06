Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για το στεγαστικό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το παράδειγμα της Ισπανίας και την αποτυχία, όπως είπε, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κρίση. Την ίδια ώρα, έβαλε στο τραπέζι μια πρόταση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην Ελλάδα, με την αύξηση των τετραγωνικών, ακόμη και κατά δύο επιπλέον ορόφους, για κτίρια που θα κατασκευάζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση.

«Τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα; Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση», είπε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στο ισπανικό παράδειγμα, λέγοντας ότι «η ισπανική κυβέρνηση παρουσιάστηκε από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης», για να προσθέσει ότι «τελικά κατέρρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατονομάστηκε από τον πρωθυπουργό. Η αιχμή, ωστόσο, έρχεται μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για «προοδευτική σοσιαλιστική» κυβέρνηση και την αντιπαράθεση για τις διαφορετικές προτάσεις αντιμετώπισης του στεγαστικού.

Για την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκη να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια. Αναφέρθηκε στην επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, υπολογίζοντας ότι μειώνει περίπου κατά 8% το ετήσιο κόστος για τον ενοικιαστή.

«Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά», είπε.

Για να αυξηθεί η προσφορά, πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάζουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και, ως κίνητρο, να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά.

«Δώστε τους περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν. Ίσως αυξάνοντας κατά δύο ορόφους», ανέφερε.

Πρόκειται για ιδέα που ο ίδιος έθεσε προς συζήτηση και όχι για κυβερνητική εξαγγελία. Αναγνώρισε μάλιστα ότι αντίστοιχα πολεοδομικά κίνητρα έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια και μίλησε για την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και σε «ένα δικαίωμα τόσο θεμελιώδες όσο η στέγαση».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα διαμερίσματα που μπορούν να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες για την ανακαίνισή τους.

Για τα Airbnb αναγνώρισε τη σημασία τους για την οικονομία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «όπου χρειάζεται να θέσουμε όρια, θα το κάνουμε», όπως έχει ήδη συμβεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, συνέδεσε τη στεγαστική πίεση με την ανάπτυξη της οικονομίας, σημειώνοντας ότι στα χρόνια της βαθιάς ύφεσης η Ελλάδα δεν αντιμετώπιζε αντίστοιχη κρίση, ενώ σήμερα καλείται να διαχειριστεί τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη ζήτηση.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Μείωση χρέους και υψηλά πλεονάσματα με παροχές 1,9 δισ. και «κουμπαρά» 400 εκατ. για τον δύσκολο χειμώνα (πίνακες)

Ρούμπιο στην Αθήνα: Τα F-35 ήταν μόνο η αρχή – Η νέα ελληνική λίστα προς τις ΗΠΑ

Fear of God: Πώς ένα φούτερ των 200 ευρώ έγινε στολή της νέας γενιάς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ