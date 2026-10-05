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Το σύνθημα για την εκλογική μάχη του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δείχνοντας για πρώτη φορά τόσο καθαρά και τον χρόνο της επόμενης αναμέτρησης: την άνοιξη του 2027.

«Πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται», είπε κλείνοντας την ομιλία του και έθεσε ευθέως τον στόχο: «Το κάναμε το ’19, το κάναμε το ’23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, θα το ξανακάνουμε το ’27».

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε την επέτειο της ΝΔ για να μιλήσει περισσότερο για την επόμενη μέρα παρά για το παρελθόν. Έβαλε στο ίδιο κάδρο τη συσπείρωση της παράταξης, την ανάγκη αυτοκριτικής για τα κυβερνητικά λάθη και το δίλημμα της σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως προειδοποίησε, μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολο.

«Έχουμε μπροστά μας ακόμη μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση», είπε, δηλώνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη «στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει, συγκρίνει».

Μιλώντας για τις μεγάλες εκλογικές νίκες της ΝΔ, αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή και συνέδεσε εκείνη τη διαδρομή με τις νίκες του 2019 και του 2023.

«Το καταφέραμε όλοι εμείς τρεις φορές, το 2019, το 2023 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 2027», τόνισε.

«Στα ταραγμένα νερά χρειάζεται καλός καπετάνιος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο κέντρο της επιχειρηματολογίας του και τη σταθερότητα, περιγράφοντας με μία χαρακτηριστική φράση το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα.

«Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμη πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο και καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς».

Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράσει ταυτόχρονα «τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον», ενώ χαρακτήρισε το κόμμα «τη μόνη βαθιά λαϊκή κοινωνική παράταξη» που αγωνίζεται για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν.

«Με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε»

Στην πορεία προς το 2027, ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Ζήτησε από τη ΝΔ να μιλήσει και για όσα δεν έκανε σωστά.

«Να εξηγήσουμε ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα το 2030. Να μιλήσουμε γι’ αυτά που πετύχαμε, αλλά και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε», είπε.

Και έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της παράταξης:

«Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε».

Η αιχμή για τους «λαϊκιστές με διαφορετικά ρούχα»

Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της Ελλάδας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον «η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση».

Αμέσως μετά ήρθε και η πολιτική αιχμή, χωρίς ονομαστική αναφορά:

«Αγωνιστήκαμε για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες κάποιων λαϊκιστών που μπορεί να φόρεσαν διαφορετικά ρούχα».

Η βραδιά είχε ισχυρό κομματικό συμβολισμό, με τον Πρωθυπουργό να απευθύνεται προσωπικά στα μέλη και στους φίλους της ΝΔ. «Εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», είπε, μίλησε για τους παλιούς αγωνιστές που εξακολουθούν να κρατούν τις σημαίες «από τους μεγάλους αγώνες στην εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη» και έδωσε ιδιαίτερη αναφορά στους ΟΝΝΕΔίτες και τις ΟΝΝΕΔίτισσες.

Και από μια γιορτή που είχε σχεδιαστεί, όπως είπε, για να θυμηθεί ο καθένας «τη δική του προσωπική διαδρομή» με τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε αφήνοντας το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη κάλπη:

«Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το ’19, το κάναμε το ’23 […] θα το ξανακάνουμε το ’27».

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