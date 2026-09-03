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Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με φόντο τη νέα ένταση στο Αιγαίο και τη συζήτηση για τη συμμετοχή της Άγκυρας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

«Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για την «πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μη θίγονται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών.

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, θέτοντας ευθέως στο ευρωπαϊκό τραπέζι το casus belli και τις τουρκικές αμφισβητήσεις.

«Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας «δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας».

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