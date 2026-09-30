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Τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με νέο πλαίσιο για τους servicers και πρόσθετα μέτρα για τα καύσιμα.

Η επιδότηση στο diesel αυξάνεται στα 15 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «αλυσιδωτή καταιγίδα» που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας.

«Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν ήταν μια εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη, «η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει».

Άφησε παράλληλα αιχμή για τον «πληθωρισμό των υποσχέσεων που διακινεί η αντιπολίτευση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμη ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και την ενίσχυση των αντοχών των πολιτών απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια.

120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024

Στο μέτωπο των οφειλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ισχύει σήμερα.

Στις 120 δόσεις θα μπορούν να ενταχθούν και πολίτες που βρίσκονται ήδη στο καθεστώς των 72 δόσεων.

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στη συνέπεια.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα αυστηρότερους όρους για τους servicers, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση.

Εάν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η μέχρι σήμερα μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης μετατρέπεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο με κανόνες, προθεσμίες απάντησης των servicers και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.

Στην προκαταβολή μπαίνει πλαφόν 15%, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που ισχύει σήμερα.

Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel

Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για τις επόμενες 15 ημέρες.

Στην κρατική παρέμβαση θα προστεθούν οι προσφορές των διυλιστηρίων και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με την έκπτωση των διυλιστηρίων η συνολική ελάφρυνση στο diesel θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο.

Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Κάτω από €1,75 το θέρμανσης – Αυξημένη ενίσχυση για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Για το πετρέλαιο θέρμανσης οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε δύο εβδομάδες και πριν από την έναρξη διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου.

«Στόχος μας είναι μία τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι το τελικό ύψος της επιδότησης θα προκύψει από συνδυαστική παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων και θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές, οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά.

Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, οι τελικές εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 15 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει αύξηση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον Πρωθυπουργό να την περιγράφει ως στοχευμένη παρέμβαση που θα κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είτε με εισοδηματικά είτε με γεωγραφικά κριτήρια.

Επιστολή σε Κομισιόν και Eurogroup για έκτακτη ευελιξία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση.

«Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις», τόνισε, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και αφήνοντας αιχμή για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: «πέρα από τις γενικές παραινέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας».

«Τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις γίνονται με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και με κοινωνική στόχευση, ώστε να ωφελούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι.

«Τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα», είπε, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με εκείνη της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε ότι αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών και διαλαλεί «εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα».

Μηνύματα σε υπουργούς και βουλευτές

Μετά την παρουσίαση των μέτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε εκ νέου στους υπουργούς, ζητώντας τους να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο.

Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα είχε επισημάνει νωρίτερα, στην εισηγητική του τοποθέτηση, για τη στάση των κυβερνητικών στελεχών απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας και για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο.

«Να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι «ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας».

Επέμεινε ότι «περισσότερο παρά ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός», η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη «χωρίς να παρασύρεται από fake news» και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, «με πρώτα και πάνω απ’ όλα εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης».

«Στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες»

Για τη δημόσια αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «και το ύφος παράγει εντυπώσεις», υπογραμμίζοντας ότι «ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος».

Και κατέληξε: «Στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών».

Νέο βήμα για το age ban στα social media

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην προστασία των ανηλίκων από τα social media.

Με το Kids Wallet να αποτελεί ήδη εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας, η κυβέρνηση προχωρά τώρα στο επόμενο θεσμικό βήμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η Ελλάδα κινείται ένα βήμα πέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές» που τα κρατούν ουσιαστικά «κολλημένα σε μία οθόνη κινητού», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ότι για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η κυβέρνηση θα επιδιώξει ευρύτερη συμφωνία των πολιτικών κομμάτων.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα.

Από τη μία πλευρά, την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής προόδου, εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Και από την άλλη, προφανώς, τη μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστάθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι ΗΠΑ είχαν να δουν από το 2002.

Θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Πράγματι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί.

Είναι μία αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μία διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Η παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελαιοπηγή στον Κόλπο, εκτινάσσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Γι’ αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευτες στοχεύσεις.

Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση.

Δεν θα ρισκάρουμε, λοιπόν, σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει. Κι αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων, που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση.

Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρευστή, οι παρεμβάσεις μας –σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία- θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο.

Σε συνδυασμό, όμως, με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια.

Από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας.

Η τρίτη κατεύθυνση τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον Πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.

Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παραινέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Στα παραπάνω προσθέτουμε τώρα μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις.

Πρώτον, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε δύο εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει: στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή όπου έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους.

Και βέβαια, το ύψος της τελικής επιδότησης -θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και διυλιστηρίων-, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά. Γι’ αυτό, εξάλλου, οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη 15η Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν, όμως, το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είτε εισοδηματική είτε γεωγραφική. Διότι, όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί.

Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα διυλιστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές.

Έτσι, και με την έκπτωση των διυλιστηρίων, η ελάφρυνση στο ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου.

Όμως, θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μία ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής.

Ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής.

Γι’ αυτό και, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, προβαίνουμε σε μία γενναία πρωτοβουλία: διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.

Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση, μάλιστα, θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου 2023 που ισχύει μέχρι σήμερα. Εκεί, φυσικά, θα μπορούν να ενταχθούν αυτόματα και όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.

Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στη συνέπεια.

Τέλος, μία ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια: αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πλειστηριασμό ή την κατάσχεση.

Έτσι, εάν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και τη μορφή νόμου, μετατρέπουμε μία ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους servicers, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.

Σε αυτή θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα «παγώνουν» και οι τόκοι.

Θέλω να σημειώσω ότι ήδη το όριο υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μία δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων.

Απαντάμε, λοιπόν, σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα οφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής επτά ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά «αναχώματα» για το κόστος ζωής.

Κυρίως, όμως, με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής: τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά -το λέω με απόλυτη σαφήνεια- μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες «λύσεις» που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.

Αυτή είναι και η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν μικρότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες «λύσεις» σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.

Νομίζω ότι, από αυτή την άποψη, είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως, με θάρρος και με αυτοπεποίθηση, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Διότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας.

Επιμένω, λοιπόν, στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρικ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα απ’ όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης.

Ξέρουμε πολύ καλά, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές Βουλευτών και Υπουργών.

Στο μεταξύ, προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «το είπαμε και το κάνουμε».

Έτσι, κλείνοντας, από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θέλω να σταθώ σε μία σημαντική πρωτοβουλία, την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει και την οποία θα παρουσιάσουν στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καταθέτουμε στη Βουλή τη νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας, τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα, προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες τα κρατούν ουσιαστικά κολλημένα σε μία οθόνη κινητού. Είναι μία πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μία ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες, θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.

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