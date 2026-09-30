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Τη νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός.

Χωρίς να περιμένει αν και πότε θα υπάρξει ευρωπαϊκή συμφωνία για εξαίρεση των επιδοτήσεων Ενέργειας από τους κανόνες δαπανών, η κυβέρνηση κατέληξε σε αποφάσεις που θέτουν σε δοκιμασία τα όρια των δημοσιονομικών κανόνων –ή και ρισκάροντας να τα παραβιάσει ίσως τελικά ως το τέλος της χρονιάς.

Στηριζόμενο αποκλειστικά στις δυνάμεις του εθνικού προϋπολογισμού, το οικονομικό επιτελείο κατέληξε σε αποφάσεις για μεγαλύτερη επιδότηση στο ντίζελ τον Οκτώβριο, με τη συνδρομή και των ελληνικώων διυλιστηρίων.

Στη βάση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή επιδότησης στο ντίζελ κίνησης που θα ισχύσει από τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα φτάνει ή και θα ξεπερνά τα 20 λεπτά το λίτρο, όπως ίσχυσε τους πρώτους μήνες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο θα απαιτηθούν κάποιες ώρες ή και μέρες για να φτάσουν στην κατανάλωση οι ποσότητες καυσίμων με την αυξημένης επιδότηση.

Η κίνηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, ααποτελεί απόρροια του άλματος τιμών των τελευταίων εβδομάδων στα καύσιμα, καθώς το κόστος Ενέργειας αυξάνει την πίεση σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Σε σχέση με ένα μήνα πριν, πάντως, η τιμή του ντίζελ κίνησης έχει αυξηθεί 19,3 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στα 2,216 ευρώ το λίτρο, από 2,023 ευρώ το λίτρο στις 31 Αυγούστου.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης δεν αφορά μόνο τους ιδιώτες οδηγούς. Το ντίζελ αποτελεί βασικό κόστος για τις μεταφορές, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, η παρέμβαση έχει διπλό στόχο: να περιορίσει την άμεση επιβάρυνση στην αντλία και να συγκρατήσει τη μετακύλιση του κόστους σε αγαθά και υπηρεσίες.

Διπλή επιδότηση στη θέρμανση

Σε κάθε περίπτωση πάντως, στο οικονομικό επιτελείο «κρατούν καύσιμα» και για το επόμενο κρίσιμο πακέτο στήριξης που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Τότε αναμένεται να ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης, μαζί με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικό πακέτο στήριξης περίπου 320 εκατ. ευρώ, έναντι 270 εκατ. ευρώ πέρυσι, ώστε η ενίσχυση να αυξηθεί περίπου κατά 20%. Η επιδότηση θα αφορά όχι μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και πέλετ.

Ο «γόρδιος δεσμός» πάντως είναι ότι η κυβέρνηση βάζει στόχο να παραμείνει η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,8 ευρώ το λίτρο που είχε κλείσει πέρυσι. Η επίτευξη αυτού του στόχου θέτει το δίλημμα στο οικονομικό επιτελείο: να δοθεί στήριξη στη βενζίνη και η τιμή του θέρμανσης να παραμείνει υψηλή; Ή να μη δοθεί καθόλου επιδότηση στη βενζίνη, για να δοθεί (διπλάσια) στο θέρμανσης ώστε να πέσει έως και στο 1,4 ευρώ το λίτρο;

Η τελική απόφαση εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: την τιμή του προϊόντος στις διεθνείς αγορές, την ισοτιμία του ευρώ που στην παρούσα φάση υποχωρεί έναντι του δολαρίου αυξάνοντας το κόστος, την κρατική επιδότηση και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Από τις 15 Οκτωβρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί ούτως ή άλλως από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Η μείωση αυτή επηρεάζει αυτομάτως την τελική τιμή, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να απορροφήσει τις διεθνείς ανατιμήσεις.

Το ευρωπαϊκό «φρένο»…

Η κυβέρνηση αναζητά τον τρόπο να στηρίξει την αγορά με πρόσθετη επιδότηση χωρίς να απειληθεί η χώρα με κυρώσεις για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για υπερβολικές δαπάνες και ελλείμματα. Η μάχη αυτή θα δοθεί στις 15-16 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Ωστόσο το εγχείρημα συναντά ισχυρές αντιστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση να είναι στοχευμένα, έγκαιρα και προσωρινά, διατηρώντας παράλληλα τα κίνητρα για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Η σχετική ανάλυση της Επιτροπής επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των μέτρων που έχουν ληφθεί στην Ευρώπη ήταν μη στοχευμένο, όπως οι μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης και άλλων έμμεσων φόρων στα καύσιμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε και εχθές ότι η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να είναι προσωρινή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη, ώστε να προστατεύει τα χαμηλότερα εισοδήματα χωρίς να ενισχύει υπερβολικά τη ζήτηση και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ακόμη πιο αυστηρή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Στην αξιολόγησή του για το 2027 ζήτησε εχθές από τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις συμφωνημένες πορείες καθαρών δαπανών και προειδοποιεί ότι η διεύρυνση των εξαιρέσεων μπορεί να επαναλάβει τα λάθη της περιόδου 2022-2023. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Πίτερ Χάσεκαμπ, τόνισε ότι το ενεργειακό σοκ απαιτεί μετασχηματισμό και όχι γενικευμένη δημοσιονομική τόνωση

Η Αθήνα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τη νέα παρέμβαση ως προσωρινή και συνδεδεμένη με την έκτακτη άνοδο των διεθνών τιμών. Το τελικό ύψος της επιδότησης θα δείξει αν μπορεί να παραμείνει εντός των ορίων που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες ή αν θα χρειαστεί ειδική ευρωπαϊκή συνεννόηση ενόψει της Συνόδου Κορυφής.

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