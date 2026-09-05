Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με το βλέμμα πρώτα στην τσέπη και μετά στην κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε στη ΔΕΘ ένα πακέτο που απλώνεται από τον μηδενικό φόρο για αγρότες και τρίτεκνους έως τον κατώτατο των 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και τα 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα στους δημοσίους υπαλλήλους.

Μαζί ήρθαν μειώσεις σε τεκμήρια, προκαταβολή φόρου και εισφορές, νέο «Σπίτι μου 3», «κουμπαράς» για τα παιδιά, λιγότερος ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και μείωση κατά 50% των ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Στο πολιτικό μέρος της ομιλίας, ο πρωθυπουργός ζήτησε «σταθερό χέρι στο τιμόνι», μίλησε για την ανάγκη «ισχυρής κυβέρνησης», απευθύνθηκε σε όσους απογοητεύτηκαν από τη ΝΔ και προειδοποίησε όσους βλέπουν την κάλπη ως ευκαιρία διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα μπορεί «να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει το μήνυμα».

Το δίλημμα το έθεσε ο ίδιος: «Η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια». «Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», είπε νωρίτερα, εξηγώντας ότι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας πρέπει πλέον να έχουν πιο άμεσο αντίκρισμα στο εισόδημα των πολιτών.

«Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι παρεμβάσεις δεν πρόκειται να θέσουν «ποτέ, μα ποτέ» σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι αυξήσεις

Ο κατώτατος μισθός θα συνεχίσει να αυξάνεται, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και τα 1.300 ευρώ με τρεις τριετίες. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά ακόμη 0,5 μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, ένας νέος με βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028. Εργαζόμενος με τρεις τριετίες, που σήμερα λαμβάνει 959 ευρώ καθαρά, θα φτάσει στα 1.055 ευρώ το 2028.

Για την επόμενη τετραετία ο στόχος για τον μέσο μισθό είναι πάνω από 1.800 ευρώ. «Δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για απασχόληση στη χώρα μας», δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός.

Από τον Δεκέμβριο του 2027 καθιερώνεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα προσμετράται και στη σύνταξη. Παράλληλα, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού θα περάσουν και στις αποδοχές του Δημοσίου, με νέες αυξήσεις που θα φτάσουν έως τα 80 ευρώ τον μήνα μικτά μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ, στο παράδειγμα που παρουσιάστηκε, θα έχει καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, συνολικά 964 ευρώ.

Από τον Νοέμβριο του 2026 η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Μηδενικός φόρος

Για τους επαγγελματίες αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, από το φορολογικό έτος 2026.

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ, στα 22.204 ευρώ. Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, που πλήρωνε 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει φόρο. Στις 30.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 5.083 σε 2.183 ευρώ, δηλαδή 2.900 ευρώ λιγότερα τον χρόνο.

Για τους τρίτεκνους ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται επίσης έως τις 20.000 ευρώ, από το φορολογικό έτος 2027. Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και φτάνει στα 25.364 ευρώ. Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, που σήμερα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, θα πληρώνει μηδέν.

Για τους κτηνοτρόφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για σχέδιο ανάταξης έως το 2030 και για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατό τα κοπάδια που χάθηκαν.

Λιγότερα τεκμήρια – το τέλος του τέλους επιτηδεύματος

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργούνται για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Στο παράδειγμα επιχείρησης εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το όφελος υπολογίζεται σε 2.534 ευρώ ετησίως.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται και η προκαταβολή φόρου των επαγγελματιών από 55% σε 50%. Για τις επιχειρήσεις, από το φορολογικό έτος 2028 η προκαταβολή φόρου θα μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% σήμερα.

Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται στην Περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026. Στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί πλήρως το 2029. Επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη που πλήρωνε 1.600 ευρώ τον χρόνο, από το 2027 θα πληρώνει μηδέν.

Παράλληλα, 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα 1,1 δισ. ευρώ αφορούν δανειοδοτικό πρόγραμμα και τα 400 εκατ. ευρώ εγγυοδοτικό.

Για τις επενδύσεις σε εξοπλισμό μειώνεται επίσης ο χρόνος απόσβεσης από δέκα σε έξι χρόνια.

Ο κουμπαράς για τα παιδιά και το Σπίτι μου 3

Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για παιδιά έως δύο ετών. Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ τον χρόνο και το κράτος θα βάζει ισόποση συμμετοχή. Το όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία και τα χρήματα θα παραμένουν στον λογαριασμό έως την ενηλικίωση του παιδιού.

«100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η Πολιτεία», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι στην ηλικία των 18 ετών ο λογαριασμός μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ.

Για τους πολύτεκνους αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026. Για το τέταρτο παιδί αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ και για το πέμπτο σε 5.500 ευρώ. Το νέο «Σπίτι μου 3» θα έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Από το 2027 επεκτείνεται και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Το όριο αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία από τους 1.700 στους 2.200 κατοίκους.

Για αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ, ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 3% σε 15%. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι το στεγαστικό θα είναι μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Οι άλλες παρεμβάσεις και το ημερολόγιο

Από τον Ιανουάριο του 2027 οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μειώνονται κατά 50%. Παράλληλα, ο στόχος που τέθηκε είναι η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί σταδιακά κατά 30% από το 2027 έως το 2029.

Από το 2027 τιμαριθμοποιούνται και τα αναπηρικά επιδόματα. Το μέτρο αφορά 218.000 πολίτες, με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής, μιλώντας για ένα «ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης».

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 καταβάλλεται αναδρομικά διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια. Την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία.

Στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλονται η επιστροφή ενοικίου, το διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς και η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ. Στο τέλος Δεκεμβρίου ακολουθούν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αρχίζουν η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και η μείωση των ΥΚΩ. Τον ίδιο μήνα ξεκινούν ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» και το «Σπίτι μου 3».

Την 1η Απριλίου 2027 αυξάνεται εκ νέου ο κατώτατος μισθός, ακολουθεί η αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στο Δημόσιο και μειώνονται κατά 0,5 μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές.

Με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 εφαρμόζονται φορολογικές αλλαγές συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων για επαγγελματίες, αγρότες, τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος και εισοδήματα από ενοίκια.

Στις 30 Νοεμβρίου 2027 καταβάλλονται ξανά η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση των 400 ευρώ και τον Δεκέμβριο του 2027 δίνεται για πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι στόχοι έως το 2031

Για την επόμενη τετραετία ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχους ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη πάνω από 2% ετησίως, μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ και επενδύσεις 65 δισ. ευρώ, πάνω από το 20% του ΑΕΠ.

Έθεσε επίσης ως στόχους την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α.

Για το 2031 μίλησε για δέκα μεγάλες αλλαγές. Μεταξύ αυτών, η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ, 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και βιομηχανικό αυτοματισμό, η Ελλάδα να βρεθεί στις δέκα καλύτερες χώρες της ΕΕ στην ταχύτητα και την ποιότητα της Δικαιοσύνης και στο ανώτερο 25% στις βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες.

Στη στέγη έθεσε στόχο 20.000 νέες ή ανακαινισμένες κατοικίες, 8.500 φοιτητικές κλίνες, 10.000 δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων και 2.000 διαμερίσματα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μίλησε ακόμη για αύξηση της παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα, διαχείριση του νερού, ΑΠΕ και ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και για εκπαίδευση όλων των δημοσίων υπαλλήλων στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

«Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr, θέλουμε κατάργηση της γραφειοκρατίας», είπε.

Στις κοινωνικές παρεμβάσεις της επόμενης περιόδου περιέλαβε την επέκταση των «Νταντάδων της Γειτονιάς», τη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων και δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους για τα παιδιά από το 2027.

Στην άμυνα αναφέρθηκε στα Rafale, τις Belharra, τα F-35 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η αιχμή με νότες Μητροπάνου και τα διλήμματα

Στο πολιτικό μέρος της ομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι διεθνείς εξελίξεις κάνουν ακόμη πιο σημαντικά τη «σοβαρότητα», την «εμπειρία» και την «κυβερνητική αποτελεσματικότητα».

«Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια», είπε.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι τον απασχολούν οι «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της». Χωρίς να κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για «κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες».

Και πρόσθεσε: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους πολίτες που μπορεί να επιλέξουν ψήφο διαμαρτυρίας στις επόμενες εκλογές. «Ας γνωρίζουν όμως ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει αυτό το μήνυμα», είπε.

Και συνέχισε: «Η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια».Στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας συνέδεσε και την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, λέγοντας ότι τότε η Ελλάδα θα πρέπει να μπορεί να προωθήσει τις προτεραιότητές της στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Άνοιγμα σε όσους απογοητεύτηκαν από τη ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια «νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία» και απευθύνθηκε και σε ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τη ΝΔ αλλά απομακρύνθηκαν.

«Θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε», είπε. Πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι».

Ο πρωθυπουργός έθεσε και το ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;». Είπε ότι η εύκολη απάντηση θα ήταν «για να μη γυρίσει ο τόπος τρεις τετραετίες πίσω», αλλά πρόσθεσε ότι αυτή η απάντηση δεν τον καλύπτει.

«Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μία χώρα σε κίνηση που θα γίνεται καλύτερη και θα γινόμαστε μαζί όλοι καλύτεροι», είπε. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη «Συμφωνία Αλήθειας» που είχε προτείνει πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια, αναγνώρισε ότι η κυβερνητική διαδρομή είχε και λάθη και σχολίασε:

«Η διαδρομή αυτή μου πρόσθεσε σίγουρα περισσότερες γκρίζες τρίχες, αλλά με έκανε πιο έμπειρο». Για την επόμενη περίοδο πρότεινε μια νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας». «Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Όπως πάντα, μαζί θα το κερδίσουμε», κατέληξε.

Διαβάστε ακόμη

Συντάξεις: H Eυρώπη αυξάνει τα όρια, η Ελλάδα αντέχει… μέχρι νεωτέρας