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Βίντεο από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε στην περιοχή.
Σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να δείχνει μία γραβάτα και να σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».
Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με μήνυμα για τις προοπτικές της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».
Δείτε το βίντεο:
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