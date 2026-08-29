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Βίντεο από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε στην περιοχή.

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να δείχνει μία γραβάτα και να σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με μήνυμα για τις προοπτικές της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

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