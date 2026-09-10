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Μέσα σε ένα κέντρο εκπαίδευσης στη νότια Κίνα, περισσότερα από 100 ανθρωποειδή ρομπότ στέκονται σε τακτοποιημένες σειρές. Εκπαιδευτές που φορούν ακουστικά καθοδηγούν μερικά από αυτά σε απλές εργασίες – διαλογή κιβωτίων, συσκευασία ζυμαρικών, παρασκευή καφέ.

Η εκμάθηση στα ρομπότ του χειρισμού εργασιών υψηλής έντασης εργασίας θα μπορούσε μια μέρα να καλύψει μια επείγουσα ανάγκη. Ο πληθυσμός της Κίνας γηράσκει και συρρικνώνεται, υπονομεύοντας ένα κρίσιμο δημογραφικό πλεονέκτημα για τη βιομηχανική της βάση: ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, οι στρατιωτικοί ερευνητές της Κίνας έχουν διερευνήσει τις πιθανές χρήσεις της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης σε μελλοντικά οπλικά συστήματα.

Το κέντρο του Λιουζού, το οποίο επισκέφθηκε το Reuters τον Απρίλιο, στοχεύει στην πώληση δεδομένων εκπαίδευσης ρομπότ σε εργοστάσια. Ωστόσο, τρεις υπάλληλοι παραδέχτηκαν ότι το έργο, το οποίο εξαρτάται από επιδοτήσεις, δεν έχει προς το παρόν σαφή πορεία προς την κερδοφορία, αναφέροντας τα υψηλά λειτουργικά κόστη και τις χαμηλές τιμές των δεδομένων του σε αυτή την αναδυόμενη αγορά.

Αν και οι κατασκευαστές ρομπότ της Κίνας παράγουν κορυφαίο υλικό παγκοσμίως, τα ανθρωποειδή στερούνται της νοημοσύνης που απαιτείται για εργασίες γενικής χρήσης, περιορίζοντας τις πρακτικές τους εφαρμογές, όπως δήλωσαν στο Reuters έξι στελέχη του κλάδου και ερευνητές.

Ο κλάδος των ανθρωποειδών ρομπότ παρέδωσε περίπου 20.000 μονάδες παγκοσμίως πέρυσι, με τους Κινέζους κατασκευαστές να αντιπροσωπεύουν το 95%, σύμφωνα με την BofA Global Research.

Οι επιπτώσεις της κυριαρχίας της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού εκτείνονται πέρα από τον εμπορικό ανταγωνισμό. Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε τις εισαγωγές νέων κινεζικών ρομπότ, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της αμερικανικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης από απειλές διαταραχής και κυβερνοεπιθέσεων.

Η προσπάθεια του Πεκίνου να κατασκευάσει έξυπνα ρομπότ ακολουθεί το σχέδιο βιομηχανικής πολιτικής που εφάρμοσε για τα ηλεκτρικά οχήματα και τους ηλιακούς συλλέκτες. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα και η ηλιακή ενέργεια ήταν ώριμοι κλάδοι όταν η Κίνα επιτάχυνε την παραγωγή. Αντίθετα, τα ρομπότ παραμένουν μια τεχνολογία σε αρχικό στάδιο.

Όλα αυτά καθιστούν το στοίχημα της Κίνας στα ανθρωποειδή μια πιο επικίνδυνη προοπτική. Ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν αν μια μηχανή γενικής χρήσης, κατασκευασμένη κατ’ εικόνα του ανθρώπου, έχει οικονομικό νόημα, όταν οι ρομποτικοί βραχίονες – ειδικά σχεδιασμένοι για συγκεκριμένες εργασίες παραγωγής – είναι φθηνότεροι, πιο αξιόπιστοι και ήδη ευρέως διαδεδομένοι.

Μέχρι στιγμής, η ζήτηση για ανθρωποειδή έχει δημιουργηθεί από κρατικές αγορές και επιδοτήσεις και όχι από τις δυνάμεις της αγοράς. Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας και η ρυθμιστική αρχή κρατικών περιουσιακών στοιχείων έχουν δεσμευτεί να παρέχουν προνομιακή πολιτική στήριξη σε περιοχές και εταιρείες με ισχυρά προγράμματα εκπαίδευσης ρομπότ.

Ο ρομποτικός αγώνας της Κίνας έχει βασιστεί εν μέρει στο θεαματικό στοιχείο, με ρομπότ να χορεύουν και να πυγμαχούν στην τηλεόραση ως σύμβολο των «νέων ποιοτικών παραγωγικών δυνάμεων» του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ – μιας ανάπτυξης που βασίζεται στην τεχνολογική καινοτομία και την προηγμένη μεταποίηση.

Η εκστρατεία της Κίνας για τα ανθρωποειδή βασίζεται σε μια απλή εξίσωση: Περισσότερα ρομπότ υπό εκπαίδευση ισοδυναμούν με περισσότερα δεδομένα.

Μια φάση υπερπαραγωγής είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των μοντέλων ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Ρόμπερτ Γου, επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας με έδρα τη Σαγκάη και διευθύνων σύμβουλος της Baiguan.

Άλλες προσπάθειες επικεντρώνονται στη βελτίωση του εγκεφάλου των ρομπότ. Η κινεζική νεοφυής επιχείρηση X Square Robot δήλωσε ότι εκπαιδεύει τα μοντέλα της με δεδομένα που συλλέχθηκαν σε 100 νοικοκυριά, εκθέτοντας τα συστήματα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, ακαταστασία και άγνωστα αντικείμενα που μπορούν να διαταράξουν ρομπότ που έχουν εκπαιδευτεί σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Πολλοί ιδρυτές και επενδυτές στον τομέα της ρομποτικής προβλέπουν ότι η συγκέντρωση της αγοράς θα μπορούσε να ξεκινήσει στα τέλη του 2026 ή το 2027, καθώς αναμένουν ότι οι κινεζικές αρχές θα περιορίσουν τις επιδοτήσεις και θα εστιάσουν τη στήριξή τους στους πιο αξιόπιστους παίκτες.

Ήδη, οι τιμές των κινεζικών εξαρτημάτων πέφτουν τόσο γρήγορα που οι ανταγωνιστές στο εξωτερικό δυσκολεύονται να συμβαδίσουν, σύμφωνα με τον Μινγκ Λι της BofA Global Research.

Η Tesla αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του χάσματος. Το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus της δεν έχει ακόμη διατεθεί στο κοινό. Η τιμή-στόχος που έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ, περίπου 20.000 δολάρια, αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο για τη μαζική παραγωγή. Η Morgan Stanley, ωστόσο, πέρυσι εκτίμησε το κόστος υλικών για ένα μοντέλο Optimus Gen 2, σε μικρή κλίμακα παραγωγής, σε 50.000 έως 60.000 δολάρια.

Παρά το πλεονέκτημα της Κίνας στον τομέα των υποδομών, τα ανθρωποειδή ρομπότ παραμένουν πολύ αργά και επιρρεπή σε λάθη για ευρεία εμπορική υιοθέτηση.

Στο κέντρο εκπαίδευσης του Λιουζού, το Reuters παρατήρησε ένα ανθρωποειδές ρομπότ να δυσκολεύεται να μεταφέρει κιβώτια. Τα ρομπότ μπορούν να ολοκληρώσουν απλές εργασίες με μόλις το 20% της ταχύτητας ή της απόδοσης ενός ανθρώπου, ανέφερε ένας υπάλληλος.

Ωστόσο, ενδέχεται να καλύψουν τη διαφορά σε δύο έως τρία χρόνια, τόνισε ο υπάλληλος.

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