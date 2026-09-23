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Ένα βίντεο με στιγμιότυπα από το ταξίδι του στην Καλιφόρνια ανήρτησε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ένα wrap-up των συναντήσεων και των επαφών που είχε με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Στο βίντεο καταγράφονται διαφορετικοί σταθμοί του ταξιδιού του πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, καθώς και εκείνα της Sequoia Capital.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζεται επίσης στην εκδήλωση της Endeavor Greece, όπου συμμετείχε σε συζήτηση, ενώ στο βίντεο περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Tesla.

Σε ένα από αυτά, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται δίπλα σε ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, με το οποίο ανταλλάσσει high-five.

Το βίντεο συγκεντρώνει έτσι χαρακτηριστικές εικόνες από τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την παρουσία του στην Καλιφόρνια, με επίκεντρο τον τομέα της τεχνολογίας και τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του ταξιδιού του.

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