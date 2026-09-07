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Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, στις 12.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Στις 13.30 θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
Στις 14.30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.
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