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Τα Γλυπτά του Παρθενώνα έβαλε ξανά στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της επανένωσής τους, που παραμένει πάγια ελληνική προτεραιότητα.

Η συζήτηση για την επανένωση των Γλυπτών ήταν ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησης, μαζί με τις προτεραιότητες του Οργανισμού, τη μεταρρύθμιση UNESCO80 και την ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του.

Η ελληνική παρουσία στην UNESCO

«Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στον Οργανισμό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχαν και οι δύο τελευταίες ελληνικές εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα το 2025 και η Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου το 2026, ως μικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Με τις δύο αυτές προσθήκες, η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη «συνεχή πρόοδο» που καταγράφει η χώρα στην ένταξη πολιτιστικών μνημείων στον κατάλογο της UNESCO, αλλά και στην πρόσφατη προσθήκη του Ολύμπου.

«Η Ελλάδα έχει πολύ έντονη παρουσία στην UNESCO»

Από την πλευρά του, ο Khaled El-Enany χαρακτήρισε μακροχρόνια και στρατηγική τη συνεργασία της UNESCO με την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον Οργανισμό.

Ο Γενικός Διευθυντής παρέθεσε το εύρος του ελληνικού αποτυπώματος: 21 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 11 στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τέσσερα Αποθέματα Βιόσφαιρας και 10 Γεωπάρκα, μαζί με Δημιουργικές Πόλεις, Συνεργαζόμενα Σχολεία και Πόλεις Μάθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, την οποία, όπως είπε, είχε την τιμή να γιορτάσει επίσημα ως Γενικός Διευθυντής τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ προανήγγειλε την επόμενη απονομή του Βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» τον Νοέμβριο του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη, τέλος, τον Khaled El-Enany για την εκλογή του, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είχε στηρίξει από την πρώτη στιγμή την υποψηφιότητά του. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι είναι ο πρώτος Άραβας Γενικός Διευθυντής της UNESCO και στη σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την επιστημονική του διαδρομή ως αιγυπτιολόγου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος.

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