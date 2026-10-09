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«Αυτό το οποίο θυμάμαι από τον Στέφανο είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ταγμένος στην αποστολή του δημόσιου λειτουργού. Είχε βαθιά αίσθηση καθήκοντος και δικαιοσύνης. Ήταν και τεχνοκράτης και πολιτικός ταυτόχρονα, μπορούσε να βλέπει πολύ πέρα και πολύ μακριά και σίγουρα εισήγαγε καινούργιες έννοιες στην ελληνική πολιτική. Είχα την χαρά να τον γνωρίζω από πολύ μικρός, ήταν στενός συνεργάτης του πατέρα μου στην δύσκολη εποχή της διακυβέρνησης το 1990-1993. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα ενδεχομένως, αν είχε αναλάβει την τύχη της ελληνικής οικονομίας λίγο νωρίτερα».

Αυτά μεταξύ άλλων επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εκδήλωση για την ονοματοδοσία της κεντρικής αίθουσας συναντήσεων του υπουργείου στη μνήμη του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου.

«Θα κρατήσω τη φράση την οποία βλέπω στον πίνακα, και την οποία συνδέω με την διαδρομή του, ότι το περιβάλλον είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Νομίζω ότι ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο και σε εμένα, όταν έγινα πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο τότε συμβουλεύθηκα. Εκείνη την εποχή η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείτο αποκλειστικό προνόμιο του πολιτικού χώρου της αριστεράς. Εμείς στην κεντροδεξιά θεωρούσαμε το περιβάλλον ως κάποια πολυτέλεια. Εγώ βάλθηκα αυτή την λογική όσο μπορούσα να την αντιστρέψω. Και εκείνος που μας είχε ανοίξει τα μάτια ήταν ο Στέφανος, με τον οποίο κράτησα μια επικοινωνία και αφού έγινα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα με συμβούλευε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Δεν ήταν άνθρωπος που μασούσε τα λόγια του. Αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος όταν θεωρούσε ότι έκανες κάτι καλό δεν δυσκολευόταν να το αναγνωρίσει.

Για μένα και για όλους όσοι τον γνώρισαν, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Εγώ θα κρατήσω την καθολική αναγνώριση την οποία δέχθηκε ο Στέφανος, αφότου έφυγε από τη ζωή. Είμαι σίγουρος ότι θα προτιμούσε αυτή η αναγνώριση να είχε έρθει νωρίτερα. Αλλά ήξερε πολύ καλά ότι τα έχει αυτά η πολιτική. Στις μεγάλες του επιλογές θα είχε κάθε λόγο να αισθάνεται απολύτως δικαιωμένος. Και σήμερα, ειδικά στα ζητήματα που έχουνε να κάνουν με τις χρήσεις γης θα ήταν πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός μας ότι προχωρούμε για πρώτη φορά έναν οργανωμένο σχεδιασμό και κυρίως τα τοπικά χωροταξικά και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Κάτι που θεωρείται δεδομένο για πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μια οργάνωση όσον αφορά στις χρήσεις γης και του τι μπορεί να χτίσει κανείς και πού στην πατρίδα μας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι ο ίδιος έδωσε το όνομα του στενού του συνεργάτη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Στεφάνου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου. «Ήταν ένας κρατικός λειτουργός ταγμένος στο καθήκον», τόνισε και πρόσθεσε πως «Δεν είναι απλά μια πράξη η οποία έχει έναν συμβολισμό. Θυμίζει σε όλους ότι είμαστε εδώ συνεχιστές, κάποιοι σε ορισμένες τουλάχιστον πολιτικές μας άνοιξαν το δρόμο».

Παρόντες στη σημερινή εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η πολιτική ηγεσία και στελέχη του υπουργείου, ο πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας, η σύζυγος και μέλη της οικογένειας του Στέφανου Μάνου και η στενή συνεργάτης του εκλιπόντος Μιράντα Ξαφά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε τα εξής:

«Η απόφασή μας να δώσουμε το όνομα του Στέφανου Μάνου στην αίθουσα συσκέψεων της πολιτικής ηγεσίας που δημιουργήσαμε σήμερα εδώ, εκφράζει την αναγνώριση για την προσφορά του και τη βαθιά εκτίμηση για το πρόσωπό του. Τιμούμε έτσι έναν οραματιστή πολιτικό που πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός Υπουργείου με επίκεντρο το περιβάλλον.

Γιατί ήταν αυτός, ως υφυπουργός Δημοσίων Έργων, ο οποίος ηγήθηκε και στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής του υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σε ηλικία 41 ετών, με τον νόμο 1032/1980. Με το έργο του απέδειξε ότι ήταν διορατικός και πρωτοπόρος. Τόλμησε να ανοίξει δρόμους που μέχρι τότε ήταν ερμητικά κλειστοί ή και να πεζοδρομήσει δρόμους, όπως έκανε στο κέντρο της Αθήνας, γεγονός που του στοίχισε την εκλογή του στην ‘Α Αθηνών το 1981.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με όλα τα μεγάλα έργα της πρωτεύουσας. Μετρό, αεροδρόμιο, Αττική Οδός, προστασία της Πλάκας, προστασία παραδοσιακών οικισμών, απόσυρση ρυπογόνων αυτοκινήτων. Είχα την ευκαιρία και την τιμή, ως εκπρόσωπος της ΔΑΠ και πρόεδρος της οργάνωσης του Λαϊκού Κόμματος, να τον γνωρίσω.

Και θυμάμαι ακόμα τη βαθιά αντίληψη που είχε για τον κόσμο. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ, θυμάμαι ότι στο γραφείο του ότι κάθε μέρα, λόγω και της γλωσσομάθειας του, είχε όλες τις αγγλικές, γαλλικές, γερμανικές εφημερίδες. Και το όραμά του ήταν να μπορέσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες χώρες να τις φέρουμε στην πατρίδα μας για το καλό των πολλών.

Πίστευε βαθιά στις μεταρρυθμίσεις και έλεγε συχνά ότι «ο τολμών νικά». Και πραγματικά τόλμησε σχεδόν 45 χρόνια πριν, να σκέφτεται και να δρα κοιτώντας μπροστά.

Η επίσημη αίθουσα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα φέρει από σήμερα το όνομά του, ως αναγνώριση του φωτεινού του πνεύματος και της προσφοράς του».

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