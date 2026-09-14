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Το μήνυμα ότι «κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αυτό είναι χωρίς κανέναν αστερίσκο» έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. «Θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά δεν δεχόμαστε υποδείξεις» συμπλήρωσε.

Με αφορμή την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε στην ΕΡΤ ότι «η γαλλική εταιρεία είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο αυτό και είναι αυτή που είχε ολοκληρώσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία» καθώς και ότι «οι ξένοι κολοσσοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα».

Παράλληλα επανέλαβε ότι είναι στα σκαριά νέα προγράμματα, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, «ένα θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει».

«Στόχος είναι ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία», ανέφερε. Όπως διευκρίνισε, «ο θεσμός ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια αυξητική δυναμική. Εδώ ερχόμαστε εμείς και τον απλοποιούμε».

«Ρεαλιστικές πιθανότητες για αυτοδυναμία»

Ερωτηθείς για τις εκλογές, ο κ. Παπασταύρου σχολίασε ότι «έχουμε ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων», ενώ εξέφρασε την άποψή του ότι έχουν γίνει πολλά, αλλά στόχος της κυβέρνησης είναι «η συνολική πρόοδος να περάσει και στην ατομική προκοπή κάθε πολίτη».

Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών, ανέφερε ότι «έχουμε την υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα του πολίτη και να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι, πρέπει να ασχολούμαστε με την υποχρέωση της καθημερινής μας δέσμευσης να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του πολίτη. Εάν το κάνουμε αυτό, ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε ρεαλιστικές πιθανότητες για την αυτοδυναμία».

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