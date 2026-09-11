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Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση «είναι σε κατεύθυνση παρέμβασης» για το πετρέλαιο θέρμανσης έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε – και με τις τιμές αυτές μπαίνουμε στην κατεύθυνση αυτή – στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω».

«Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 60% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση θα πρέπει να περιμένετε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω, να ξέρουν όλοι ότι όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε αδιάφοροι» πρόσθεσε.

Παρόμοια ήταν η προοπτική που άφησε ο κ. Παπασταύρου και για το πετρέλαιο κίνησης λέγοντας ότι «τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις».

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι σημαντικό να γίνονται λελογισμένα και μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο» πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα σενάρια της παρέμβασης

Όπως έγραφε την Πέμπτη το newmoney.gr στο τραπέζι των σεναρίων για τον Οκτώβριο βρίσκονται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τρεις βασικές επιλογές:

– Επέκταση της επιδότησης απευθείας στην αντλία, όπως ισχύει σήμερα για το diesel κίνησης (10 λεπτά/λίτρο με ΦΠΑ), ώστε να μειωθεί άμεσα το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής.

– Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ένα μέτρο που εφαρμόζεται παραδοσιακά κάθε χρόνο κατά την έναρξη της περιόδου, αλλά φέτος μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο γενναίο λόγω των υψηλότερων διεθνών τιμών.

– «Συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια, με την οποία η βιομηχανία θα αναλάβει μέρος του κόστους, επεκτείνοντας ουσιαστικά την έκπτωση που ήδη εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης και στο θέρμανσης.

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