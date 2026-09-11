Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης ετοιμάζει η κυβέρνηση, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Η νέα άνοδος στις αγορές, με το πετρέλαιο να ανοίγει σήμερα (11/9) στα 108 δολάρια το βαρέλι και να υποχωρεί στη συνέχεια προς τα 105 δολάρια, αναζωπυρώνει την ανησυχία για το κόστος των μετακινήσεων, της θέρμανσης αλλά και για τις πληθωριστικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και σε ορισμένες περιοχές της χώρας κινείται ακόμη υψηλότερα. Αφορά και το πετρέλαιο κίνησης, που παραμένει αντίστοιχα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας μεταφορές και επιχειρήσεις, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου.

Αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, εκτιμάται ότι η τιμή του θα βρισκόταν κοντά στο 1,80 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ την περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 64%.

Ακριβότερη αναμένεται να είναι φέτος η θέρμανση και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Με το σημερινό ράλι του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, η επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 40% σε σχέση με πέρυσι.

Η εκτίναξη του φυσικού αερίου περνά ήδη και στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της μεγαβατώρας κινήθηκε το τελευταίο διήμερο πάνω από τα 182 ευρώ, ενώ στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στα 158,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 133,4 ευρώ τον Αύγουστο.

Η διαφορά αυτή προδιαγράφει ένα ιδιαίτερα βαρύ κόστος για τα νοικοκυριά, ειδικά εάν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα μέχρι την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Η άνοδος του πετρελαίου μεταφέρεται σταδιακά σε όλη την οικονομία, επηρεάζοντας το κόστος μετακίνησης, τις εμπορευματικές μεταφορές και τις τελικές τιμές των προϊόντων.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει αν η πίεση δεν υποχωρήσει. «Αν δεν υπάρχει μία αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένουμε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα», δήλωσε, αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Χωρίς να εξειδικεύσει τον μηχανισμό στήριξης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να μείνει αδιάφορη απέναντι στις επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. «Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι, όπως έχουμε κάνει και μέχρι σήμερα, δεν είμαστε προφανώς αδιάφοροι. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να λαμβάνει υπόψη όλα τα μέρη της κοινωνίας και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα», ανέφερε.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και για τα καύσιμα κίνησης. «Τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις», σημείωσε. Περιγράφοντας τη λογική των παρεμβάσεων, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν την τιμή του πετρελαίου, μπορεί όμως να δημιουργήσει «ανάχωμα» και να περιορίσει τις επιπτώσεις τους για όλους τους πολίτες.

Έθεσε, ωστόσο, και τα όρια της κρατικής παρέμβασης. Τα μέτρα στήριξης, όπως είπε, πρέπει να γίνονται λελογισμένα και εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε η ανάγκη ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων να μη θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο οδικός χάρτης του 30%

Η άμεση διαχείριση της ακρίβειας συνδέεται, σύμφωνα με τον υπουργό, με τον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την τριετία 2027-2029. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ο οδικός χάρτης δεν απαντά από μόνος του στις πιέσεις του φετινού χειμώνα, επισήμανε όμως ότι η χώρα χρειάζεται να αντιμετωπίσει παράλληλα το σημερινό πρόβλημα και τις διαρθρωτικές αιτίες του.

Στον σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνονται η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, η επιτάχυνση της αποθήκευσης, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών με έξυπνους μετρητές.

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι στις ημέρες κατά τις οποίες οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 75%-80% του ενεργειακού μείγματος, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι συνολικής μέσης τιμής 101 ευρώ. Το στοίχημα είναι αυτές οι φθηνότερες ημέρες να αυξηθούν με την επιτάχυνση της αποθήκευσης, ώστε η πλεονάζουσα πράσινη παραγωγή να αξιοποιείται στις ώρες αιχμής.

Καθοριστικές είναι και οι νησιωτικές διασυνδέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό, κοστίζουν σήμερα στους καταναλωτές περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως. Μέχρι να αποδώσουν όμως αυτά τα έργα, η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά στην ανάγκη να περιορίσει τις άμεσες επιπτώσεις του ακριβού πετρελαίου σε θέρμανση, μετακινήσεις και ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαβάστε ακόμη

«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider

ΔΑΑ: Τον Οκτώβριο η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επέκταση – Το πλάνο και οι προβλέψεις του αεροδρομίου για εφέτος

Οι νέοι που εγκαταλείπουν τα γραφεία για τα παλιά επαγγέλματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ