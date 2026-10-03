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Στη διεθνή ανάδειξη του Ολύμπου και στην ενίσχυση της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού του αποθέματος, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής συνύπαρξης φύσης και πολιτισμού στον Όλυμπο, αποτελεί «αφετηρία και δέσμευση» για τη συνέχιση έργων προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπει εκτεταμένο πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Σύμφωνα με τον υπουργό, μαζί με δύο ακόμη προγραμματικές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, οι συνολικοί πόροι ανέρχονται σε 13,2 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις συγκροτούν, όπως ανέφερε, ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των οικοσυστημάτων, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην υπογραφή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, βάσει της οποίας το 58% του διευρυμένου Εθνικού Πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας.

Νέα έργα δρομολογούνται και στην πλευρά της Ελασσόνας, μεταξύ των οποίων η κατασκευή ξύλινων δασικών φυλακίων και πυροφυλακίου, υδατοδεξαμενής, καθώς και η συντήρηση ορειβατικών διαδρομών.

«Θέλουμε έναν Όλυμπο προστατευμένο, προσβάσιμο και ασφαλή, που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο απ’ ό,τι τον παραλάβαμε», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του υπουργείου Πολιτισμού, του ΟΦΥΠΕΚΑ, της ελληνικής αντιπροσωπείας στην UNESCO, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, των ορειβατών και των εθελοντών.

«Ο Όλυμπος ήταν πάντα το βουνό των θεών. Από φέτος είναι επίσημα και βουνό όλου του κόσμου», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

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