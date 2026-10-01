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Εγκρίθηκε το τμήμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) 3Β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε τμήματα των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αφορά στην περιοχή GR1250001 «Όρος Όλυμπος», ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας του σημαντικότερου ορεινού οικοσυστήματος της χώρας.

Η έγκριση της ΕΠΜ αποτελεί το απαραίτητο βήμα για τη διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο, πέρα από την περιοχή Natura GR1250001 και το σύνολο του υφιστάμενου Εθνικού Πάρκου, θα περιλαμβάνει πλέον και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας για την ένταξη του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στα 37.544 εκτάρια το Εθνικό Πάρκο

Με τη νέα μελέτη, η έκταση του διευρυμένου Εθνικού Πάρκου Ολύμπου αυξάνεται σημαντικά. Από τα 23.561 εκτάρια που καλύπτει σήμερα, επεκτείνεται στα 37.544 εκτάρια, ενσωματώνοντας σε μία ενιαία λειτουργική περιοχή και τα 13.841 εκτάρια της περιφερειακής ζώνης του υφιστάμενου Εθνικού Πάρκου.

Στο σύνολο της έκτασης προβλέπεται η δημιουργία οκτώ ζωνών προστασίας, ενώ προσδιορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και προστασίας.

Βασικός στόχος είναι η διατήρηση των οικοσυστημάτων, παράλληλα με τη δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που είναι συμβατές με τον ιδιαίτερο περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής.

Σε αυστηρή προστασία το 58% της έκτασης

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, βάσει της ΕΠΜ, το 58% του διευρυμένου Εθνικού Πάρκου Ολύμπου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας.

Οι επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που θεωρούνται μοναδικά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Προστασία για σπάνια και απειλούμενα είδη

Η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους σημαντικούς χερσαίους οικοτόπους του Ολύμπου, όπου διαβιούν σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα είδη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αρκούδα, το αγριόγιδο και αρπακτικά πτηνά, καθώς και φυτικά είδη ιδιαίτερου βιογεωγραφικού ενδιαφέροντος.

Προβλέπεται επίσης η ενισχυμένη προστασία των σημαντικών δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή οικολογική και βιογεωγραφική αξία.

Το νέο πλαίσιο επιδιώκει, παράλληλα, να διαμορφώσει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάδειξη του Ολύμπου, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής.