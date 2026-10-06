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Μονομαχία στη βουλή με τη ΝΔ για τις 120 δόσεις επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας μέσα στις επόμενες ώρες τη δική του νομοθετική πρόταση, που συμπεριλαμβάνει επιπλέον μείωση τόκων και προσαυξήσεων.

Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την προσπάθεια διεύρυνσης μέσω «μεταγραφών», παρότι μέχρι τώρα η σχετική κινητικότητα δεν έχει αποδώσει ιδιαίτερα δημοσκοπικά οφέλη. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι, από τη ΔΕΘ και μετά, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ενισχυμένη εικόνα κι ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται εν πολλοίς στο πρόγραμμα και στην ανάδειξή του με συντονισμένο τρόπο από το σύνολο των βουλευτών και όσων δίνουν τη μάχη από την «πρώτη γραμμή». Στόχος του κόμματος είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να επιβεβαιωθεί η ανοδική πορεία στα γκάλοπ και το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει δημοσκοπικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με φόντο τις κάλπες επαναλαμβάνουν δε, ότι το πολιτικό στοίχημα είναι η πρωτιά, ενώ σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν σε κάθε ευκαιρία ότι ουδεμία περίπτωση υπάρχει συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες το βράδυ, μιλώντας στο ΕΡΤnews είπε επίσης «όχι» στο σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που υπάρχει είναι: να φύγει από την κυβέρνηση η ΝΔ και να εφαρμόσει το κυβερνητικό πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ. « Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα απαντώντας στο ερώτημα που έθεσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, για το τι εννοεί το ΠΑΣΟΚ όταν λέει ότι θα σεβαστεί τη λαϊκή ετυμηγορία («μήπως εννοεί συνεργασία με τη ΝΔ;») υπογράμμισε ότι «ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου». Και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή». Κόμματα διαμαρτυρίας – πρόσθεσε -ή one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη ΝΔ.

Μεταγραφές χωρίς «λευκή επιταγή»

Για τις «μεταγραφές» στελεχών είπε ότι «δεν υπάρχει λευκή επιταγή» και σημείωσε ότι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται με αξιακούς κανόνες για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ίδιο αγώνα για πολιτική αλλαγή. «Όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο: οι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτούργησαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου», συμπλήρωσε αναφερόμενος και στην ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη ο οποίος με τη δήλωση ότι «αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα» άφησε αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα που θέτει ως βασική προϋπόθεση για την ένταξη νυν βουλευτών στην ΕΛΑΣ την παραίτηση και την παράδοση της βουλευτικής έδρας. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για την «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη, ενώ ακούγεται ότι θα ενταχθεί σύντομα και η ανεξάρτητη βουλευτής, Μυρτώ Κοροβέση.

Μπρα ντε φερ για τις 120 δόσεις με τη ΝΔ

Για τις 120 δόσεις, ο κ. Ανδρουλάκης αφού θύμισε ότι αρχικά ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι όταν τη φέρει η κυβέρνηση, δεν θα την ψηφίσει εκφράζοντας την αντίθεσή του με το επιτόκιο που δεν πρέπει να είναι 5,8%, αλλά 3%, αλλά και με το γεγονός ότι δεν πρέπει να «αφορά μόνο αυτούς που είναι σε 72 δόσεις, αλλά και αυτούς που είναι στις 48 και στις 24 και περνάνε δύσκολα». Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει την Πέμπτη στη βουλή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος- χθες αναφέρθηκε στο θέμα λέγοντας ότι: «Από το 2022 μιλώ για τις 120 δόσεις. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή πάρα πολλές φορές τροπολογία και η αντιμετώπιση από μέρους της κυβέρνησης ήταν πως πρόκειται για “ανοησίες του ΠΑΣΟΚ”. “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτή η ρύθμιση” ακούσαμε από τον κ. Πιερρακάκη και διάφορα άλλα. Τελικά, έφεραν τις 120 δόσεις, όχι όπως τις προτείνουμε εμείς. Εμείς θα φέρουμε ως πρόταση νόμου το σχέδιο που πιστεύουμε».

Απέναντι στις κυβερνητικές κατηγορίες ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι δημοσιονομικά ακοστολόγητο ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Δεσμευόμαστε για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης -την πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, δίνουμε την πρώτη δόση- και δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση. “Λαϊκισμός”, “πού θα τα βρείτε”. Και τελικά η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το επίδομα των συνταξιούχων στα 400 ευρώ. Αν υπολογίσετε το κόστος, η διαφορά με τη δική μας πρώτη δόση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ποιος είναι ο λαϊκιστής;» Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ μιας δυναμικής παρέμβασης στον ΕΦΚ αξιοποιώντας και το ιταλικό μοντέλο της αξιοποίησης του υπερβάλλοντος ΦΠΑ στον ειδικό φόρο και απάντησε στο σχόλιο ότι η Ιταλία είναι σε επιτήρηση: «Συγκρίνετε τομάτες με πορτοκάλια. Διότι, στην Ιταλία χρησιμοποίησαν τα υπερέσοδα, άρα δεν δημιούργησαν πρόβλημα στον προϋπολογισμό και προφανώς δεν μπαίνουν σε επιτήρηση για αυτό το μέτρο». Όσον αφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση και το ισπανικό μοντέλο αυτό που υποστήριξε είναι ότι: «Η κρίση της Ισπανίας δεν ξεκίνησε με δημοσιονομικούς όρους, αλλά με τραπεζικούς όρους, μέσω των στεγαστικών δανείων. Η απαρχή της κρίσης του 2009-10. Άρα, το στεγαστικό στην Ισπανία κλείνει σχεδόν 17 χρόνια. Γιατί εμείς εδώ δεν βιώσαμε ανάλογες στιγμές; Διότι, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έφερε τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τους πετούσαν έξω από τα σπίτια τους. Τα τελευταία χρόνια οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί υλοποίησαν πολύ μεγάλα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης».

Για την Τουρκία και τα «ήρεμα νερά»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση: «Το κεντρικό αφήγημα ήταν τα “ήρεμα νερά“. Τι έγινε ξαφνικά και τα “ήρεμα νερά” έγιναν “φουρτουνιασμένα”; Μιλάτε για συνέπεια, για λαϊκισμό, για επικοινωνιακά παιχνίδια και δεν βλέπουμε μπροστά μας τον ελέφαντα που είναι στο δωμάτιο. Ένα Πρωθυπουργό που έλεγε επί μια πενταετία ότι είναι ο αρχιτέκτονας των “ήρεμων νερών” και αυτά δεν υπήρχαν. Ήταν κατασκεύασμα του κ. Μητσοτάκη. “Ήρεμα νερά” και “Γαλάζια Πατρίδα” στα βιβλία των μαθητών στην Τουρκία, δεν είναι “ήρεμα νερά”. “Ήρεμα νερά” και ατζέντα διχοτόμησης της Κύπρου, δεν είναι “ήρεμα νερά”. Εάν σας έλεγα – πρόσθεσε- ότι δύο φορές κάναμε πίσω στην Κάσο, θα μου λέγατε πως κινδυνολογώ. «Το είπε ο κ. Συρίγος, κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαίωσε πλήρως ό,τι λέω εδώ και τέσσερα χρόνια. Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. “Ήρεμα νερά” δεν υπήρξαν», κατέληξε.

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