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Πρόσωπα και θέσεις εναλλάξ επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ, αναζητώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μάχη με τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ.

Ενδεχομένως και σήμερα θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της προσχώρησης στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, δύο ανεξάρτητων βουλευτών που εκλέχτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή να παρακολουθούν από την πρώτη σειρά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Η ένταξη του βουλευτή Επικρατείας, Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ συνδέεται με τη συζήτηση της καθόδου του είτε στην Α’ Πειραιά, είτε στα Χανιά, ενώ ο κ. Αυλωνίτης θα διεκδικήσει εκ νέου έδρα στην Κέρκυρα, όπου εκλέγεται ο Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης.

Η Μυρτώ Κοροβέση από την Ανατολική Αττική και η Γιώτα Πούλου από τη Βοιωτία έχουν επίσης δεχθεί κρούση για την κάθοδό τους στις προσεχείς εκλογές με το ΠΑΣΟΚ, ενώ θέμα χρόνου είναι η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη, η οποία εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Πειραιά, όπου και διατηρεί σημαντικές δυνάμεις. Δεν αποκλείονται και άλλες προσχωρήσεις από τη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων βουλευτών, ωστόσο φαίνεται ότι έχει «παγώσει» η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή της Θεοδώρας Τζάκρη ως συνεργαζόμενη στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Η κυρία Τζάκρη έχει δηλώσει ότι θα είναι ξανά υποψήφια στην Πέλλα, όπου εκλέγεται από το 2004.

Εκστρατεία στην Αττική

To σίγουρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, ειδικά μετά από τη ΔΕΘ, επιδιώκει να εμφανίσει «υπεροπλία» σε σχέση με τα άλλα κόμματα στο πεδίο της προγραμματικής αναμέτρησης. Μετά από τον κ. Ανδρουλάκη την σκυτάλη παίρνουν κορυφαία στελέχη και βουλευτές του κόμματος, αναλαμβάνοντας να αναδείξουν με πειστικούς «τίτλους» το πρόγραμμα και το μοντέλο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Για ένα μήνα τουλάχιστον θα κάνουν «εκστρατεία» στην Αττική, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει να δώσει σκληρή μάχη με το κόμμα Τσίπρα κατά την προσέγγιση κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ώστε να ξεκολλήσει από τα μονοψήφια ποσοστά. Η Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να τονώσει το κλίμα στην Αττική οργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο Περιστέρι στις 18 Οκτωβρίου- την ίδια ημέρα το 1981 το ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου ανέλαβε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Τα γκάλοπ και η μάχη στη βουλή

Το βλέμμα της ηγεσίας και των στελεχών στρέφεται αναπόδραστα στις προσεχείς δημοσκοπήσεις που θα έχουν «σκανάρει» το αποτύπωμα των κομμάτων με φόντο τη φετινή ΔΕΘ. Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ διατηρούν μεν την αισιοδοξία τους, αλλά εκτιμούν ότι η προσδοκώμενη «ανατροπή» στα γκάλοπ χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί σε κάθε εκλογική περιφέρεια και ειδικά στο «δύσβατο» λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα ίδια στελέχη υποστηρίζουν ότι η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ φέτος, είχε ισχυρότερα χαρακτηριστικά και περισσότερη «κυβερνησιμότητα», όμως απαιτείται, όπως τονίζουν, ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από το «όλον ΠΑΣΟΚ» σε καθημερινή βάση. Πρόκειται για μια συζήτηση που θα κάνουν αναλυτικά στην πρώτη, μετά από τη ΔΕΘ, συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη και οι «γέφυρες» με την κοινοβουλευτική ομάδα, που θα σηκώσει το βάρος των νομοθετικών πρωτοβουλιών. Δέσμευση άλλωστε του ΠΑΣΟΚ είναι να αρχίσουν να καταθέσουν σε άμεσο χρόνο νομοθετικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματος όσον αφορά κινήσεις για τη στήριξη των πολιτών- «θα είναι κοστολογημένες και θα έχουν αιτιολογική έκθεση, όπως όλες οι προτάσεις νόμου», λένε χαρακτηριστικά οι τομεάρχες της κοινοβουλευτικής ομάδας.

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