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Το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αναδείξει η Χαριλάου Τρικούπη, παρά την υποχώρηση στην τρίτη δημοσκοπική θέση μετά από την εμφάνιση του νέου κόμματος Τσίπρα.

Η «κυβερνησιμότητα» που προσπαθεί να οικοδομήσει ξεκίνησε με πιο εμφατικό τρόπο από τη ΔΕΘ, που αποτέλεσε για το ΠΑΣΟΚ ένα κρίσιμο σταθμό προς τις εκλογές, όχι όμως και το μοναδικό, στο άκρως ανταγωνιστικό προεκλογικό περιβάλλον. Τα νέα γκάλοπ θα δείξουν αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να μειώσει τη διαφορά με την ΕΛΑΣ και να «αμφισβητήσει» τον στόχο του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά μετά από την επιστροφή του. Ο διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι η «νίκη, έστω με μία ψήφο διαφορά» από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε πρώτη φάση η ανακατάληψη της δεύτερης θέσης θεωρείται η αναγκαία και η ικανή συνθήκη για τη δυναμική επανεκκίνηση. Κορυφαία στελέχη εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η μάχη, ωστόσο πιστεύουν ότι η «εκστρατεία» επί μία εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και τις γύρω περιοχές από τη Θεσσαλονίκη, με φόντο τη ΔΕΘ και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, έκλεισε με θετικό ισοζύγιο. Η επόμενη «εκστρατεία», όπως στην Κρήτη με αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, αφορά στη «μητέρα των μαχών» που είναι η Αττική, όπου το ΠΑΣΟΚ το 2023 δεν κατάφερε να σπάσει το ταβάνι των μονοψήφιων εκλογικών ποσοστών- και έκτοτε σε όλες τις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να «γράφει» σαφώς μικρότερα ποσοστά από αυτά που σημειώνει στην περιφέρεια.

Έτσι από σήμερα και για κάθε επόμενη μέρα οι προβολείς στρέφονται στις περιοχές της Αττικής, στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και στην πιο καλά οργανωμένη προσπάθεια για τη διείσδυση στα δυσαρεστημένο από τη ΝΔ εκλογικό κοινό και από τις διψήφιες «δεξαμενές» του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που διεκδικεί εκτός από την Κουμουνδούρου πλέον και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάντζος, Τόνια Αντωνίου, Χρήστος Κακλαμάνης και άλλα στελέχη που διεκδικούν βουλευτική έδρα στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής αναλαμβάνουν εκ των πραγμάτων καθοριστικής σημασίας ρόλο για τη διεύρυνση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ- όπως και οι πιθανές «μεταγραφές» στο λεκανοπέδιο. Η Νίνα Κασιμάτη για παράδειγμα, που εκλέγεται στη Β’ Πειραιά θα ενταχθεί σύντομα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι κ.κ. Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης οι οποίοι προανήγγειλαν επί της ουσίας την προσχώρησή τους στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσία τους στην ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ρωτήθηκε χθες, κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, αν είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης απέφυγε να απαντήσει, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μία από τις τρεις επιλογές που έχει αφορά στην κάθοδό του και σε μία από τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. Η μάχη θα δοθεί εκτός από το κέντρο και στα προάστια των Αθηνών. Με αφορμή την 18η Οκτωβρίου και τη σύνδεσή της με το 1981 – την ημέρα που το ΠΑΣΟΚ σάρωσε στις εκλογές και σχημάτισε με τον Ανδρέα Παπανδρέου την πρώτη κυβέρνηση- η Χαριλάου Τρικούπη οργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο Περιστέρι με ομιλητή τον κ. Ανδρουλάκη. Θα προηγηθεί για παραπάνω από μία εβδομάδα περιοδεία στελεχών στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, όπου στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αποδόμηση στα μάτια των ψηφοφόρων του κυβερνητικού έργου και το «φρένο» στη δυναμική της ΕΛΑΣ.

Για τον πανελλαδικό αγώνα το μήνυμα που επιλέγουν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο «διμέτωπος αγώνας» μοιάζει για τους περισσότερους στο ΠΑΣΟΚ με μονόδρομο, τόσο γιατί το κόμμα τους διεκδικεί την «πολιτική αλλαγή», όσο και γιατί ποντάρουν στο ψαλίδισμα της επιρροής της ΕΛΑΣ στα ίδια εκλογικά κοινά. Από τη ΔΕΘ και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη φάνηκε καθαρά η στόχευση, με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να βάλλει εναντίον και του πρωθυπουργού και του μοντέλου διακυβέρνησης της ΝΔ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα που προσπαθεί να περάσει ως ο ισχυρός αντίπαλος της κυβερνητικής παράταξης.

Ο Κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στην ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος, τόνισε ότι είναι τεκμηριωμένο και κοστολογημένο και προανήγγειλε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα στη βουλή. Το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και ο κ. Τσίπρας καθυστερεί να εντάξει στο κόμμα του νυν βουλευτές (οι περισσότεροι είναι ανεξάρτητοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά) δίνει τη ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να παίξει με μεγαλύτερη «ένταση» και κατά προετεραιότητα στο πεδίο της βουλής. Η συχνή παρουσία του αρχηγού και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για «επιθέσεις» από το βήμα της Ολομέλειας εκτιμάται ότι θα τονώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα προκαλέσει αρκετά σκληρά μπρα ντε φερ με την κυβερνητική πλευρά. Η πρόκληση μιας νέας μονομαχίας του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό εντός της Ολομέλειας είναι στο πλάνο του Οκτωβρίου ή και νωρίτερα.

Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ, ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία ανάδειξης της «κυβερνησιμότητάς» του μέσω των αντιπαραθέσεων με τη ΝΔ εντός βουλής. Αυτό όμως που έχει γρηγορότερη απήχηση στα κοινά στα οποία απευθύνεται συνδέεται με τις καθημερινές μάχες σε κάθε γειτονιά- πρόκειται για τη βασική εκστρατεία που οργανώνουν στον απόηχο της ΔΕΘ.

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