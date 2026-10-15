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Σφοδρή επίθεση στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει «αγχωμένο και πιεσμένο πρόεδρο σε ένα προσωποπαγές κόμμα με αναλώσιμους στην υπηρεσία του» κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με αφορμή την «εξαφάνιση» του Θανάση Καρτερού από τη λίστα των μελών της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

«Επιδεινώθηκε η νόσος της εξαφάνισης στελεχών από την ΕΛΑΣ. Μετά τον κύριο Σιακαντάρη, που εξαφανίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο, εξαφανίστηκε ο κύριος Καρτερός από την Πολιτική Γραμματεία. «Λάθος της υπηρεσίας», λέει ο γραμματέας του κόμματος», δηλώνει ο κ. Δουδωνής αφήνοντας αιχμές και εναντίον του Γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη ο οποίος πάντως υποστήριξε χθες, μιλώντας στο Action24 ότι ο κ. Καρτερός παραμένει μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ κι ότι το όνομά του δεν μπήκε στο site του κόμματος από λάθος (όπως και άλλων στελεχών που δεν είχαν στείλει βιογραφικό και έτσι τα ονόματά τους δεν «πέρασαν» στη σχετική πλατφόρμα).

Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο επιμένει εννοώντας ότι σκοπίμως «εξαφανίστηκε» και το όνομα του Θανάση Καρτερού, μετά και του συγγραφέα της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ, Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος με δηλώσεις του είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Παναγιώτης Δουδωνής τονίζει συγκεκριμένα, κάνοντας επίθεση στην ΕΛΑΣ, ότι παρά τις αποστάσεις της ηγεσίας από το άρθρο Καρτερού με τη φράση και το ερώτημα για το αν ο κ. Ανδρουλάκης είναι βλάκας «η τυπολογία είναι η ίδια». Και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πρώτα βγαίνουν να πουν αυτό που θέλει ο αρχηγός να πουν, είτε είναι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ, είτε είναι οι ύβρεις κατά της δημοκρατικής παράταξης. Μετά, αυτό συναντά τη γενική κατακραυγή, και μετά εξαφανίζονται ως διά μαγείας από τα όργανα. Έχουμε να κάνουμε με ένα προσωποπαγές κόμμα, το οποίο απαρτίζεται από αναλώσιμους στην υπηρεσία ενός αγχωμένου, πιεσμένου προέδρου».

Να σημειωθεί ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης με τη χθεσινή συνέντευξή του στο Action 24 χαρακτήρισε «ατυχή» και «υπερβολικό» τον χαρακτηρισμό του Θανάση Καρτερού στο επίμαχο άρθρο του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ αρχικά επιχείρησε να αποδώσει τον χαρακτηρισμό «βλάκας» στον ιδιαίτερο και καυστικό τρόπο που γράφει ο πρώην λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια ωστόσο είπε πως ήταν ατυχής και υπερβολικός, αν και υποστήριξε ότι δεν τον αποκάλεσε «βλάκα». «Να το ξεκαθαρίσουμε, κανείς στην ΕΛ.Α.Σ. δεν θεωρεί βλάκα τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω με τον τρόπο που είναι και τον σεβόμαστε απόλυτα» πρόσθεσε.

Κληθείς εν τω μεταξύ να διευκρινίσει αν το όνομα του Θανάση Καρτερού αφαιρέθηκε από τη λίστα των μελών της Πολιτικής Επιτροπής στο σάιτ της ΕΛΑΣ, ο κ. Χατζηγιαννάκης υποστήριξε ότι παραμένει μέλος της ΠΕ. «Στο σάιτ δεν υπήρχαν 11 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής δεν έχουν ανέβει στο σάιτ, ενώ στην πλατφόρμα υπάρχουν και τα 78 μέλη. Έκανε λάθος η υπηρεσία γιατί δεν είχαν βιογραφικά, θα διορθωθεί το λάθος».

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