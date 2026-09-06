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Όση ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε από το βήμα του Βελλιδείου, κατά την τελευταία παρουσία του στη ΔΕΘ πριν τις εκλογές του 2027, πίσω του «έπαιζαν» δύο λέξεις: Ορίζοντας Ελλάδα. Η λέξη «Ορίζοντας» δεν είναι τυχαία, καθώς ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να κάνει μια νοερή γέφυρα προς μια τρίτη τετραετία και με αυτό τον τρόπο δόμησε την ομιλία του: ως την ολοκλήρωση ενός κύκλου μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων που ανέταξαν την οικονομία από το 2019 και μετά και πλέον η προσοχή στρέφεται στη διάχυση της ανάπτυξης σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του πού διαμένουν.

«Καθαρές λύσεις και καθαροί ορίζοντες», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να δώσει «βάθος» στο αφήγημα της τρίτης τετραετίας περιγράφοντας μια Ελλάδα που μπορεί να «φύγει μπροστά» και απορρίπτοντας τη διαχειριστική λογική της διατήρησης της εξουσίας έναντι του κινδύνου ακυβερνησίας. Είναι προφανές ότι σε μια κρίσιμη καμπή για τη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει ένα νέο όραμα και μια νέα πλατφόρμα «συνάντησης» με πολίτες από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και με διαφορετικές αφετηρίες, μακριά από πικρίες και με την υπόμνηση ότι η ψήφος διαμαρτυρίας στις κάλπες μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες σε αυτό το περιβάλλον.

Και υπό αυτό το πρίσμα παρουσίασε τη μετεξέλιξη της «Συμφωνίας Αλήθειας», υπογραμμίζοντας ότι τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο αυτής έναντι των πολιτών. Ο κωδικός είναι πλέον η «Συμφωνία προόδου και ευημερίας», μια ονομασία δηλωτική αυτής της μακρόπνοης στρατηγικής που περιέγραψε ο πρωθυπουργός.

Επτά δεσμεύσεις για το 2030

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης προσδιόρισε βασικούς στόχους για την επόμενη τετραετία, περιγράφοντας επτά θεμελιώδεις. δεσμεύσεις. Ήτοι, η ανεργία να πέσει στο 6%, η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον μέσο όρο, αλλά και ο μέσος μισθός να υπερβεί τα 1.800 ευρώ, όπως και ο κατώτατος τα 1.000 ευρώ από το 2028. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης της εμβέλειας των επενδύσεων στα 65 δις από τα 46 σήμερα, αλλά και στη ραγδαία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους κάτω από το 110% το 2030. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτήσει ανώτερη βαθμίδα, ώστε να εξασφαλιστεί φθηνότερος δανεισμός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε βασικά πεδία, στα οποία η χώρα καλείται να κάνει άλματα προς τα εμπρός το επόμενο διάστημα.

Πέρα από το οραματικό του πράγματος, η όγδοη ΔΕΘ του κ. Μητσοτάκη από τη θέση του πρωθυπουργού ήταν μια ΔΕΘ ρεαλισμού, αλλά και ενίσχυσης εισοδήματος. Ενισχύσεις που «κουμπώνουν» στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ το 2025 και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο. Στην πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να διορθώσει εμπράκτως αδικίες που υπήρξαν, να ανταποκριθεί σε προβλήματα που ανέκυψαν, αλλά και να αποκαταστήσει επαφή με κρίσιμες για τη ΝΔ κοινωνικές ομάδες. Κοινωνικές ομάδες που το 2019 και το 2023 τη στήριξαν, πλην όμως τώρα εμφανίζονται να δυσφορούν για διάφορους λόγους.

Οι στοχεύσεις των μέτρων

Η ακτινογραφία των βασικών μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης αντανακλά και τις πολιτικές στοχεύσεις. Μετά τη θύελλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αύξηση του αφορολόγητου στα 20.000 για τους επαγγελματίες αγρότες απαντά σε ένα βασικό πρόβλημα που έχουν από τις χαμηλότερες τιμές που πωλούνται τα προϊόντα τους, αλλά και από το υψηλό κόστος ζωής. Η κατάσταση στην περιφέρεια είναι δύσκολη και το διαπιστώνουν εύκολα κυβερνητικά στελέχη που περιοδεύουν. Μένει να φανεί αν αυτό το μέτρο, συνδυαστικά με τις σωστές πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέσω ΑΑΔΕ τους επόμενους μήνες, αλλά και το αφορολόγητο πετρέλαιο από την 1η Νοεμβρίου, θα αλλάξουν το κλίμα.

Απευθυνόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε το «κούρεμα» του τεκμηρίου, ειδικά με την απαλοιφή του κριτηρίου του τζίρου ως στοιχείο προσαύξησης. Και βεβαίως για την αγορά, προανήγγειλε την κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, αλλά και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2027 για τα νομικά πρόσωπα στην περιφέρεια και από το 2029 και στην Αττική.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν λαμβάνειν αυξήσεις από την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, ενώ παράλληλα θα πάρουν και επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά. Και επίσης οι συνταξιούχοι θα δουν ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν από τον Νοέμβριο στα 400 ευρώ καθαρά, ενώ πλέον θα το λαμβάνουν άπαντες άνω των 65.

Στα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο εντάσσονται ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος των τριτέκνων για τα πρώτα 20.000 ευρώ, αλλά και ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα νεογέννητα, ένας κλειστός, αποταμιευτικός κουμπαράς, στον οποίο το κράτος θα «τσοντάρει» μέχρι του ποσού των 1.200 ευρώ τα χρήματα που βάζει μια οικογένεια για τα νεογέννητα παιδιά.

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