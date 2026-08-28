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Νέα τροπή παίρνει η κόντρα του Παύλου Μαρινάκη με την Έλενα Ακρίτα, καθώς συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου περνούν στην αντεπίθεση και βάζουν πλέον στο τραπέζι τη νομική οδό, εάν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακαλέσει όσα του απέδωσε. «Αυτό το οποίο εκείνη ανάρτησε είναι ανύπαρκτο και, εφόσον δεν το ανακαλέσει, ο κ. Μαρινάκης θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά», αναφέρουν.

Οι συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου τονίζουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν απέδωσε στην κ. Ακρίτα συγκεκριμένη φράση, αλλά την ανέφερε ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μιλούσε στο διαδίκτυο με τον “χειρότερο δυνατό λόγο”».

Και περνούν στην αντεπίθεση θυμίζοντας παλαιότερες αναρτήσεις της: «Προφανώς η κυρία Ακρίτα έκανε αυτή την ανάρτηση γιατί δεν θυμάται τις δεκάδες τοξικές αναρτήσεις της, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα να βρει με μια απλή έρευνα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης».

Στη συνέχεια βάζουν σε πρώτο πλάνο τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο αφορά στη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου και την εμφάνισή της στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως υπενθυμίζουν, η Έλενα Ακρίτα είχε γράψει: «Η πετσετούλα στο μπούστο συνδυάζεται τέλεια με το ασορτί τραπεζομάντηλο στη φούστα… χρυσή τσάντα από έναν αρραβώνα στην Άνω Πεσκανδρίτσα και βίντατζ πέδιλα της Μάρθας Καραγιάννη».

Για τον δημοσιογράφο Άγγελο Προβολισιάνο, αναφέρονται σε χαρακτηρισμούς που, όπως λένε, είχε χρησιμοποιήσει σε αναρτήσεις της, μεταξύ των οποίων «δημοσιογραφικός απόπατος», «χέστης», «συντάκτης του κ@λου», «το τούβλο που έχει για κεφάλι», «χρήσιμοι ηλίθιοι», «έμεσμα» και «μπορείτε να ξεράσετε ελεύθερα».

Το τρίτο παράδειγμα αφορά στον πρώην βουλευτή Γρηγόρη Ψαριανό και ανάρτηση στην οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κ. Ακρίτα είχε γράψει: «ΣΚΟΥΠΙΔΙ. Ένα σκουπίδι είσαι Ψαριανέ κι άμα γουστάρεις τράβα με στα δικαστήρια».

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