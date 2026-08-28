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Με την περίπτωση Χουρδάκη επανήλθε ο Παύλος Μαρινάκης στην κόντρα για την Έλενα Ακρίτα, φέρνοντας το ΠΑΣΟΚ αντιμέτωπο με τη δική του προηγούμενη στάση στη Βουλή.

Μιλώντας στο OPEN, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε απέναντι στο επιχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη —ότι υπερψηφίζει θεσμικά τις προτάσεις των κομμάτων για τις θέσεις αντιπροέδρων— την ψηφοφορία για τον Μιχάλη Χουρδάκη: όταν είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας, 24 από τους τότε 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον είχαν υπερψηφίσει.

«Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης», είπε και πρόσθεσε: «Χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο».

Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτα – Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο επιλογές δείχνουν, κατά την κυβέρνηση, την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα το οποίο πάει με εκείνους που θέλανε η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το έβριζαν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «μείζον πολιτικό θέμα» το γεγονός ότι το κόμμα δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα, ενώ λίγους μήνες αργότερα ψήφισε την Έλενα Ακρίτα.

Τι είπε για το ιδιωτικό χρέος

Ο κ. Μαρινάκης πέρασε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζοντας ότι αρκετές είτε εφαρμόζονται ήδη είτε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προσκρούουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Επικαλέστηκε 62.600 ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ, ενώ για την πρόταση των 120 δόσεων σημείωσε ότι μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπονται ήδη ρυθμίσεις έως και 240 δόσεων.

Για την εξαγορά δανείων πριν από την πώλησή τους σε funds είπε ότι, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, μια τέτοια λύση θα ήταν αντίθετη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας.

«Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη», είπε, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί.

«Πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αντιπαράθεση για τις γυναικοκτονίες και τον Ποινικό Κώδικα του 2019.

Παρέθεσε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενδοοικογενειακή βία, από τα 63 εξειδικευμένα γραφεία και τους ξενώνες φιλοξενίας έως το panic button και τη γραμμή SOS, και επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για τις αλλαγές που είχαν γίνει τότε στις ποινές για βαριά αδικήματα.

«Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι με το να αποδειχτούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι», είπε.

Για το ποιος θα είναι τελικά δεύτερος στις εκλογές, παρέπεμψε στους ψηφοφόρους: «Το ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές δεν θα το δείξω εγώ. Θα το αποφασίσουν οι πολίτες».

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