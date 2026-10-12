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Σε πόλεμο με διάσπαρτες μετωπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση εξελίσσεται η προεκλογική αντιπαράθεση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, ενώ Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζονται όπως φαίνεται για σκληρές «μονομαχίες» με φόντο την προσπάθεια εδραίωσης στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς.

Η άγρια κόντρα «απογειώθηκε» τις προηγούμενες ώρες όταν η Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της ΕΛΑΣ, με αφορμή άρθρο του επί χρόνια στενού του συνεργάτη, Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Με έκδηλη οργή η Χαριλάου Τρικούπη στράφηκε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος υπογράφει το άρθρο με τους «πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς» και τη φράση «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;».

Μέσω του άρθρου ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μπαίνει στο στόχαστρο με την κατηγορία ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ, ενώ αμφισβητείται η πολιτική στρατηγική του απέναντι σε στελέχη που επιτίθενται φραστικά σε εκπροσώπους της ΕΛΑΣ, κάνοντας ειδική αναφορά στην άγρια κόντρα μεταξύ του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της Άννας Παπαδοπούλου.

Και ενώ η αντιπαράθεση των δύο στελεχών οδηγείται στα δικαστήρια το άρθρο ανάβει φωτιές με τη Χαριλάου Τρικούπη να βγάζει… πόρισμα ότι «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει πυρά κατηγορώντας επίσης την Αμαλίας για τοξικότητα, χρήση «πληρωμένου στρατού τρολ» και πολιτικές επιλογές που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία.

Το «πολεμικό κλίμα» αποκτά και φόντο Κρήτης, όπου ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα περιοδεία και όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένει νέες «πρωτιές» προς ενίσχυση της πανελλαδικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ.

Στην Κρήτη ο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα κατάφερε να «εξαϋλώσει» τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις προηγούμενες κάλπες «αποκαθήλωσε» από την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Το άρθρο Καρτερού «θυμίζει» εν πολλοίς αυτή τη μάχη στο πεδίο της κεντροαριστεράς εν όψει και του νέου κύκλου των δημοσκοπήσεων που ξεκινά τα επόμενα 24ωρα.

Με τη χθεσινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ «διαπιστώνει» ότι «το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα» κι ότι αποτυγχάνουν «οι μεσσιανικές συνταγές» και τα «παιχνίδια παρασκηνίου» λόγω και της «απουσίας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Έτσι σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη οι της ΕΛΑΣ καταφεύγουν σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.

Με την ίδια ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ «διαπιστώνει» επίσης ότι η ΕΛΑΣ ξεφουσκώνει δημοσκοπικά και καλούν τα στελέχη του αν θέλουν να δουν ποιος φταίει να κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Ακολουθούν αιχμηρότατες αναφορές κατά του κ. Τσίπρα ο οποίος βάσει της ανακοίνωσης δεν γνωρίζει πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και μπορεί να «το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως» αλλά «δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ».

Κατά το ΠΑΣΟΚ το κόμμα Τσίπρα επιλέγει συνειδητά να ταυτιστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, συμφωνώντας με τη Νέα Δημοκρατία ότι «δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη». Η ΕΛΑΣ κατηγορείται από τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή το άρθρο Καρτερού ότι αντί να κάνει αντιπολίτευση στρέφεται σε μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ και ρίχνει «λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχει και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας».

Απευθυνόμενα στον Αλέξη Τσίπρα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι: «Αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα».

Ο Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα κάνει λόγο για «αμετανόητους» και «υπονόμους». ¨Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «#Υπόνομοι. Ο Θανάσης Καρτερός, έχει τον Σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτηγμένη στα βοθρολύμματα. Σε ρόλο πρόθυμου “μπροστινού”… αποκαλύπτει τα αδιέξοδά των “σωτήρων” με γελοιώδεις ύβρεις και λοιδορίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι».

Το άρθρο

Ο Θανάσης Καρτερός αρθρογραφεί βάζοντας στο κάδρο της επίθεσης την «στρατηγική Ανδρουλάκη», τη ρητορική στελεχών του ΠΑΣΟΚ και τον «δρόμο» της αντιπαράθεσης με την ΕΛΑΣ.

«Δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας; Πιστεύει, δηλαδή, ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, έστω και με μια ψήφο;» αναρωτιέται ο κ. Καρτερός και επιμένει με το ίδιο στυλ να θέτει ερωτήματα στο ΠΑΣΟΚ: «Πιστεύει επίσης ότι «ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη ΝΔ στην εξουσία», όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του για την τελευταία συνέντευξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά; Και η γραμμή στα στελέχη του είναι να κακοποιούν φραστικά -και όχι μόνο- εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπως έκανε ο ανεκδιήγητος Κωνσταντόπουλος, γραμματέας αυτο-οργάνωσης του κόμματος, με την Άννα Παπαδοπούλου; Για να απολαύσει σε συνέχεια την πλήρη κάλυψη του αρχηγού του;».

Όσον αφορά στο κ. Κωνσταντόπουλο ο κ. Καρτερός συνεχίζει να τον κατηγορεί αλλά με το βλέμμα στον κ. Ανδρουλάκη:

«Ας σταθούμε λίγο στο τελευταίο. Γιατί μπορεί ο αυτο-οργανωτής να αποδείχτηκε τόσος, ώστε ο τραμπουκισμός του να μην έχει τόση σημασία, αλλά η στάση του αρχηγού απέναντί του έχει. Με την ενθάρρυνση τίνος φέρεται με τέτοια κακοποιητική χυδαιότητα; Ποιος του υπαγόρευσε, ή ενέκρινε, τις τοξικές ανοησίες κατά της Παπαδοπούλου, της ΕΛ.Α.Σ και του Τσίπρα, στην ελεεινή του «διορθωτική» ανάρτηση, μετά την ελεεινή του τηλεοπτική εμφάνιση; Είναι θέμα στρατηγικής, η καθαρής βλακείας, ο Ανδρουλάκης να κομπάζει μπροστά στο φακό για βουλευτές άλλων κομμάτων, που προσχωρούν στο κόμμα του, αλλά ο εκπρόσωπός του να πλαντάζει εναντίον όσων στελεχών -σε καμιά περίπτωση βουλευτών- κινούνται από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ; Στα μυστήρια της ψυχής και του μυαλού οποιουδήποτε δύσκολα μπορεί να μπει κανείς, αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι ειδικός. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ!».

Το γεγονός δε ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ περιγράφει τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και τον πρωθυπουργό σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος αποτελεί …αιτία πολέμου και εναντίον της Άννας Διαμαντοπούλου: «Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Δεν είναι ο Κωνσταντόπουλος το μόνο δείγμα. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κουράζεται να παρουσιάζει τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αφήστε πια τι λέει η κυρία Άννα. Το ερώτημα συνεπώς έρχεται και ξανάρχεται επίμονο. Πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική;»

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