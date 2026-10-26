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Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και στην ομώνυμη εκκλησία βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας μια σειρά περιοδειών που θα κορυφωθούν με την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, για τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Ο πρωθυπουργός όπως γράφει το protothema.gr παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου που τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Μακάριου, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αναφέρθηκε στη συμφωνία της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά με την Αίγυπτο και είπε «δοξάζω τον Θεό γιατί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την αιγυπτιακή κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη αυτή εκκρεμότητα. Και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το μεγάλο προπύργιο της ορθοδοξίας δεν θα κινδυνεύσει. Θερμά συγχαρητήρια για αυτήν την εθνική πρωτοβουλία και θερμά συγχαρητήρια γιατί τη φέρατε σε πέρας».

Ο κ. Μακάριος αναφέρθηκε, επίσης, και στην επιστροφή των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία σημειώνοντας πως «με τη βοήθεια και πάλι της κυβερνήσεων έγινε μια καλή αρχή και κάποια πράγματα που είναι πολύτιμα σε εμάς επέστρεψαν».

Την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα Βριλήσσια, την Τρίτη θα βρεθεί στο Κιλκίς και από εκεί θα πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα καταλύσει πριν παρακολουθήσει την παρέλαση. Μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ θα προεδρεύσει της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ που θα καταστεί κρίσιμο όργανο στην πορεία προς τις κάλπες.

Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε χθες το βράδυ από το Ριάντ, όπου ταξίδεψε υπό άκρα μυστικότητα, προκειμένου να συναντηθεί με τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Με το βλέμμα στην προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στο σχήμα της Συμφωνίας της Μέκκας με Τουρκία και Πακιστάν, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να αφήσει τη σχέση με το Βασίλειο να ατονήσει και βασικός παράγων σύσφιγξης σχέσεων είναι η πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021 και θα συνεχίσει να είναι εκεί δια μακρόν.

Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ο MBS ευχαρίστησε χθες τον κ. Μητσοτάκη γι’ αυτή την κίνηση, λέγοντας ότι ο λαός της Σαουδικής Αραβίας δεν θα το ξεχάσει. Στο τραπέζι της συζήτησης έπεσαν όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα, οι τιμές του πετρελαίου, αλλά και η δράση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

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Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Μακάριος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αριστερά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Ασκήσεις συσπείρωσης

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα ο κ. Μητσοτάκης συναντά στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα, κυρίως αυτούς που δεν έχουν αξιοποιηθεί στο κυβερνητικό σχήμα ή υπήρξαν παλαιότερα σε κυβερνητική θέση, συζητώντας μαζί τους εφ’ όλης της ύλης και «πιάνοντας κλίμα» ως προς το τι γίνεται σε κάθε περιφέρεια.

Ο Νοέμβριος που ακολουθεί είναι ίσως ο τελευταίος «καθαρός» μήνας πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και μετά έπεται η τελική ευθεία της κάλπης. Η στρατηγική της ΝΔ, την οποία υπηρετεί με συνέπεια ο κ. Μητσοτάκης είναι συγκεκριμένη: η συσπείρωση δυνάμεων, με εργώδη προσπάθεια επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων του κόμματος από το 2023.

Για να το πετύχει αυτό όμως φαίνεται ότι δεν αρκεί το επιχείρημα του σταθερού χεριού στο τιμόνι για να περάσουμε την ενεργειακή καταιγίδα του χειμώνα. Αντιθέτως, ισχυροποιούνται οι φωνές εντός του Μεγάρου Μαξίμου που επισημαίνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να παρουσιάσει ένα συνεκτικό όραμα με το βλέμμα στο 2030. Σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η πρόσφατη έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την οποία το 53% των ψηφοφόρων θα ψηφίσει με γνώμονα την προοπτική, με την τιμωρητική ψήφο να εντοιπίζεται μόλις στο 10%. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΝΔ θα εισπράξει μονοσήμαντα την ψήφο προοπτικής, είναι όμως εμφανές ότι εκεί υπάρχει πολιτικός χώρος.

Για την κυβέρνηση επίσης υπάρχουν ακόμα δύο κρίσιμα στοιχεία. Αφενός, οι πολίτες της αναγνωρίζουν προσπάθεια να παρέμβει στις τιμές των καυσίμων και να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας. Σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προσμετρηθεί και η επιμήκυνση της «συμφωνίας κυρίων» με την αγορά που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με ορίζοντα το τέλος του έτους, στον απόηχο και της πρόσφατης κυβερνητικής παρέμβασης για το βιομηχανικό ρεύμα εμβέλειας 95 εκατομμυρίων ευρώ.

Αφετέρου, την προσπάθεια αυτή της πιστώνουν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ του ότι η ΝΔ έχει περισσότερο ζωτικό πολιτικό χώρο στο κέντρο, αντί για τα δεξιά της, αν και θα πρέπει να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους της που είναι πιο δεξιόστροφοι και εμφανίζονται απομακρυσμένοι.

Φάλτσα και νεύρα

Η πορεία της κυβέρνησης βεβαίως δεν είναι ευθύγραμμη. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει έρθει όλες τις προηγούμενες μέρες αντιμέτωπο με συζητήσιμες συμπεριφορές και λεκτικές αποστροφές κυβερνητικών στελεχών. Το πιο δυσάρεστο για τον πρωθυπουργό όμως ήταν τα «φάλτσα» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει διπλωματική ρελάνς δια της επανέναρξης των συζητήσεων με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ και επιχειρεί να αποσείσει τα επιχειρήματα περί διπλωματικής ήττας, δύο βουλευτές της ΝΔ ήρθαν και δημιούργησαν πολιτική αίσθηση με τις δηλώσεις τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και έμπειρος περί τα διεθνή Δημήτρης Καιρίδης διαπίστωσε «πολιτική ήττα» στην υπόθεση του Τουρκολιβυκού, ενώ ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος είπε σιβυλλικά την καφενειακή φράση «τον ήπιαμε» που είχε κάποτε χρησιμοποιήσει και η Θεοδώρα Τζάκρη για να δείξει την επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ στον αγροτικό κλάδο.

Για την περίπτωση του κ. Καιρίδη, ο οποίος μάλιστα έχει και σημαντική κοινοβουλευτική θέση, λέγεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ενοχλήθηκε σφόδρα. Στην περίπτωση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, το τηλεφώνημα από το Μαξίμου ήταν άμεσο και επιτακτικό: να ανασκευάσει τη δήλωση του, η οποία όμως στο ενδιάμεσο είχε προλάβει να γίνει viral. «Χρησιμοποίησα μία ατυχή έκφραση, αναφερόμενος στο παράνομο τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική μας θέση ούτε την πεποίθησή μου ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα», ανέφερε κατόπιν εορτής ο κ. Καλογερόπουλος, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Πολλοί σχολίασαν μάλιστα ότι ο κ. Καλογερόπουλος έκανε περίπου την ίδια κριτική που έκανε στην εν λόγω εξέλιξη ο Αντώνης Σαμαράς, αν και είναι μάλλον αυθαίρετο να γίνει σχετική πολιτική συσχέτιση.