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Θετική γνώμη διατύπωσε η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής για τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο και τη Μαίρη Θάνου, τους οποίους πρότεινε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας για τις θέσεις του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Παρουσιάζοντας τα προτεινόμενα πρόσωπα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρουσία του κ. Κωνσταντόπουλου στην Εταιρεία και στη συνέχεια που εξασφαλίζει, καθώς και στη βαθιά γνώση της Εταιρείας και των δημοσίων συμβάσεων που διαθέτει η κ. Θάνου, πολιτικός μηχανικός και στέλεχος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εξέφρασε ακόμα τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κουτσούκο για την επταετή προσφορά του.

Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. βρίσκεται σε μια νέα φάση της διαδρομής της. Ολοκλήρωσε την αποστολή για την οποία ιδρύθηκε, την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, ο οποίος λειτουργεί πλέον υπό καθεστώς παραχώρησης. Σήμερα η Εταιρεία συνεχίζει την εκτέλεση συμβάσεων που έχει αναλάβει και τη λειτουργία της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας, ακολουθώντας απαρέγκλιτα, όπως κάθε φορέας του Δημοσίου, το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τους δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Για το προσωπικό της Εταιρείας, ο Υφυπουργός ήταν σαφής: «Ο βασικός στόχος είναι να μην απολυθεί κανένας. Δεν έχουμε σκοπό να απολύσουμε κανέναν, αντιθέτως χρειαζόμαστε στο Δημόσιο πρόσωπα με την εμπειρία των στελεχών που έχει σήμερα η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”». Επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν με έμπειρα στελέχη. «Η εμπειρία ακολουθεί τα πρόσωπα, όχι τις εταιρίες», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών για τη λειτουργία του δρόμου και των σηράγγων, ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μια εταιρεία του Δημοσίου που δεν έχει πλέον καμία σχέση με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί σήμερα πάγιο του Ελληνικού Δημοσίου και η λειτουργία και η συντήρησή του ανήκουν στην εταιρεία που έχει αναλάβει την παραχώρηση, τη «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. παράγει και παρακολουθεί συμβάσεις μέσα από τις οποίες εκπονούνται μελέτες και εκτελούνται έργα, όπως κάθε άλλη αναθέτουσα αρχή του Δημοσίου, ανεξάρτητα από τον δρόμο του οποίου το όνομα την ακολουθεί. «Είναι άλλο ο δρόμος και άλλο η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, πλέον», τόνισε.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός έδωσε μια συνοπτική εικόνα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού:

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε με σύμβαση που διατήρησε διαχρονικά την ίδια δομή σε όλες τις κυβερνήσεις που τον διαχειρίστηκαν. Η παραχώρηση, όμως, δεν ήταν απλώς μια μνημονιακή υποχρέωση. Όπως τόνισε ο κ. Ταχιάος, «και να μην ήταν μνημονιακή υποχρέωση, η Εγνατία Οδός έπρεπε να παραχωρηθεί». Πρόκειται για έναν δρόμο με πολλά χρόνια λειτουργίας, που κατασκευάστηκε με δεκάδες διαφορετικές συμβάσεις και με διαφορετικά επίπεδα ποιότητας, και που χρειαζόταν μεγάλες επενδύσεις βαριάς συντήρησης και αναβάθμισης, τις οποίες το Δημόσιο δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε επίσης την εικόνα της πραγματικής κατάστασης του δρόμου. Ακόμη και τα νεότερα τμήματά του έχουν 16 χρόνια λειτουργίας, ενώ άλλα παραδόθηκαν το 2000 ή και νωρίτερα, είπε. Η κατάσταση του οδοστρώματος δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες. Στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από το Κλειδί μέχρι τη Σίνδο, όπου η κατάσταση ήταν κακή, αλλά και σε άλλα σημεία, οι ασφαλτοστρώσεις είναι ήδη σε εξέλιξη. Η βαριά συντήρηση, όπως διευκρίνισε, δεν αφορά μόνο τις σήραγγες, αλλά το σύνολο της οδού και αποτελεί υποχρέωση του παραχωρησιούχου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν διατέθηκαν τα τελευταία χρόνια πιστώσεις για ασφαλτοστρώσεις. Στη συζήτηση επισημάνθηκε επίσης ότι η αναβάθμιση του τμήματος από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι το Πολύκαστρο, μήκους 43 χιλιομέτρων, από τα πιο υποβαθμισμένα του δικτύου, περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές επενδύσεις του παραχωρησιούχου και προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι δεν υπήρξε μείωση του τιμήματος, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Το τίμημα καταβλήθηκε στο σύνολό του, με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή βάσει των επιτοκίων που διαμορφώθηκαν την ημέρα της έναρξης της παραχώρησης. Προστέθηκε στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου η αναβάθμιση των σηράγγων στην κατηγορία ασφάλειας Ε, παράλληλα της ήδη προβλεπόμενης πιστοποίησής τους σε κατηγορία Α, σε εφαρμογή του Π.Δ. 230/2007 που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλεια των σηράγγων μετά το δυστύχημα του Mont Blanc.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα στις σήραγγες είναι μέτρα ασφαλείας, απολύτως απαραίτητα όσο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πιστοποιήσεις. Η λωρίδα που κάποιοι θεωρούν κλειστή είναι στην πράξη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν δρόμο που, λόγω του ανάγλυφου της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, δεν διαθέτει παράπλευρο δίκτυο.

Ο παραχωρησιούχος, όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, έχει αναλάβει επενδύσεις πολύ μεγάλου ύψους με βάση το χρηματοδοτικό μοντέλο της σύμβασης και το έργο αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν αφορά μόνο τον κύριο άξονα, αλλά και τη συμπλήρωση έργων στους κάθετους άξονες του Πολυκάστρου και των Σερρών, που οδηγούν στις δύο μεγάλες οδικές εισόδους της χώρας. Παράλληλα, τα διόδια της Εγνατίας Οδού παραμένουν χαμηλότερα από εκείνα των άλλων παραχωρήσεων.

Η εποπτεία της παραχώρησης ασκείται εξαντλητικά, όπως σε όλες τις παραχωρήσεις της χώρας, σε δύο επίπεδα. Το χρηματοδοτικό μοντέλο παρακολουθείται από την αρμόδια διεύθυνση Δ17 του Υπουργείου και ο έλεγχος των τεχνικών έργων υποστηρίζεται από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, την υπηρεσία που στηρίζει τεχνικά όλες τις παραχωρήσεις, και από τον ανεξάρτητο μηχανικό που έχει προσληφθεί.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος σημείωσε: «Η Εγνατία Οδός θα αναβαθμιστεί, γιατί είναι πολύ σημαντική για τη Βόρειο Ελλάδα και θα αποκτήσει χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά των υπόλοιπων αυτοκινητοδρόμων».