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Η ασιατική εταιρεία private equity Boyu Capital και ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της UBS Group συγκαταλέγονται μεταξύ των επενδυτών που βρίσκονται σε συζητήσεις για να αποκτήσουν ρόλο ισχυρού επενδυτή στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Shein Global Holdings στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Tencent Holdings και η General Atlantic εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να δεσμευθούν για την αγορά μετοχών στο πλαίσιο της προσφοράς. Η Shein σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές αξίας τουλάχιστον 400 εκατ. δολαρίων σε ισχυρούς επενδυτές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Η εταιρεία fast fashion έχει πραγματοποιήσει ξεχωριστές συζητήσεις με τις E Fund Management, Greenwoods Asset Management και Tiger Global, προκειμένου να διερευνήσει το ενδιαφέρον τους.

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές εξασφαλίζουν εγγυημένη κατανομή μετοχών στην IPO, με αντάλλαγμα τη δέσμευση ότι θα τις διακρατήσουν για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως έξι μηνών. Οι περισσότεροι από τους πιθανούς ισχυρούς επενδυτές της Shein είναι ήδη υφιστάμενοι επενδυτές της εταιρείας.

Στόχος η έναρξη διαπραγμάτευσης τον Σεπτέμβριο

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και τόσο η τελική σύνθεση όσο και άλλες λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Shein στοχεύει επί του παρόντος να ξεκινήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης εντολών για την IPO στις 24 Αυγούστου, με τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χονγκ Κονγκ να αναμένεται να αρχίσει περίπου την 1η Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει περίπου 2 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς, ενώ ενδέχεται να επιδιώξει αποτίμηση μεταξύ 26 και 27 δισ. δολαρίων.

Ο μακρύς δρόμος της Shein προς το χρηματιστήριο

Η Shein ιδρύθηκε στην Κίνα, αλλά σήμερα έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη. Η επικείμενη εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ σηματοδοτεί την τελική ευθεία μιας μακράς και δύσκολης προσπάθειας για είσοδο στο χρηματιστήριο, μετά την αποτυχία να προχωρήσουν προηγούμενα σχέδια για IPO τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Λονδίνο.

Η αποτίμηση που επιδιώκει σήμερα απέχει σημαντικά από την κορύφωση των περίπου 100 δισ. δολαρίων που είχε φτάσει το 2022.

Η ανάπτυξη της εταιρείας έχει έκτοτε δεχθεί πιέσεις από τους δασμούς, την αύξηση του κόστους, τις αυστηρότερες ρυθμιστικές παρεμβάσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων από την Temu της PDD Holdings.

Με αποτίμηση μεταξύ 26 και 27 δισ. δολαρίων, η Shein θα εισερχόταν στο χρηματιστήριο με αξία περίπου 73%-74% χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό των 100 δισ. δολαρίων.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι στην IPO

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Shein αναμένεται να καλύψουν έως και το ήμισυ της αρχικής δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης των απωλειών για ορισμένους επενδυτές που συμμετείχαν σε προηγούμενους γύρους χρηματοδότησης, όταν η Shein είχε πολύ υψηλότερη αποτίμηση.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται υπό εξέταση είναι ένας συνδυασμός πληρωμών σε μετρητά και δωρεάν πρόσθετων μετοχών προς ορισμένους από αυτούς τους επενδυτές.

Η εξασφάλιση ισχυρών επενδυτών όπως οι Boyu, UBS, Tencent ή General Atlantic θα μπορούσε να ενισχύσει τη στήριξη της δημόσιας προσφοράς, καθώς η Shein επιχειρεί τελικά να περάσει το κατώφλι του χρηματιστηρίου, έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων και ανατροπών στα σχέδιά της.

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