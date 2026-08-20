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Νέα ώθηση αποκτά το ράλι του πετρελαίου, με το Brent να βρίσκεται μια ανάσα από τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ανεβάζουν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο μετά τη νέα κλιμάκωση της αμερικανικής πίεσης προς το Ιράν.

Το διεθνές σημείο αναφοράς ενισχύεται για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αγγίζοντας το μεσημέρι της Πέμπτης τα 93,94 δολάρια, έχοντας ήδη κερδίσει περισσότερο από 5% στις προηγούμενες τέσσερις ημέρες, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι.

Η κίνηση σηματοδοτεί επιτάχυνση της ανόδου που είχε οδηγήσει νωρίτερα το Brent προς τα 92 δολάρια, καθώς η αγορά αξιολογεί πλέον όχι μόνο τη σκληρότερη ρητορική της Ουάσινγκτον, αλλά και τον κίνδυνο ιρανικών αντιποίνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ενεργειακές υποδομές και εξαγωγές στον Περσικό Κόλπο.

Η αγορά ανεβάζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο

Καταλύτης παραμένει η ανακοίνωση του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για μια νέα εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «οικονομικό πόλεμο σε πρωτοφανή κλίμακα» και «ECONOMIC D-DAY».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι χώρες που επιτρέπουν σε τράπεζες, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να παρέχουν οικονομική διέξοδο στο Ιράν θα αντιμετωπίσουν «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Η απειλή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την αγορά πετρελαίου, καθώς μπορεί να φέρει την Ουάσινγκτον σε μεγαλύτερη αντιπαράθεση με αγοραστές ιρανικού αργού και κυρίως με την Κίνα, που αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό των ιρανικών φορτίων.

Φόβοι για αντίποινα στις ενεργειακές υποδομές

«Η τελευταία κίνηση Τραμπ οδηγεί τις τιμές υψηλότερα», σχολίασε ο Τάμας Βάργκα της PVM Oil Associates, επισημαίνοντας ότι η απειλή οικονομικού πολέμου εκλαμβάνεται από την αγορά ως νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι πλέον μια πιθανή απάντηση της Τεχεράνης. Εάν τα ιρανικά αντίποινα στραφούν κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων γειτονικών κρατών, θα μπορούσαν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στην παραγωγή και στις εξαγωγές από την περιοχή.

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκε και η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να διακόψουν τις οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, μετά τις κατηγορίες ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του εμιρατινού εδάφους.

Το Ορμούζ παραμένει το κλειδί

Παρά τη νέα άνοδο των τιμών, το κρίσιμο μέγεθος για την αγορά παραμένει η πραγματική ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διελεύσεις φορτίων άλλων παραγωγών του Περσικού Κόλπου. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ πετρέλαιο» εξακολουθεί να περνά από τα Στενά.

Αυτό λειτουργεί ως ένα είδος αναχώματος σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών. Όσο οι φυσικές ροές διατηρούνται, η αγορά μπορεί να απορροφά μέρος των γεωπολιτικών κραδασμών. Ωστόσο, με το Brent πλέον πάνω από τα 93 δολάρια, κάθε ένδειξη σοβαρότερης διαταραχής στο Ορμούζ μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύμα ανόδου.

Αυτό το στήσιμο μου φαίνεται καλύτερο για συνέχεια, γιατί το νέο δεν είναι πλέον ότι «ανεβαίνει το πετρέλαιο λόγω Τραμπ» — αυτό το έχουμε ήδη πει. Το νέο είναι ότι το ράλι αποκτά μεγαλύτερη ένταση και αγγίζει τα $94, ενώ η αγορά αρχίζει να τιμολογεί περισσότερο τον κίνδυνο αντιποίνων και διαταραχής της προσφοράς.

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