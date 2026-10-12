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Μία μάχη στο Κέντρο έβγαλε για τη Ν.Δ. η ανάλυση -τόσο με δύο ποσοτικές μετρήσεις όσο και με focus groups- της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και των εξαγγελιών, όπως και των δηλώσεων που έκανε εκεί. Οπως έδειξαν τα στοιχεία, το κυβερνών κόμμα «κάθεται» πλέον στο 31% στην εκτίμηση ψήφου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε 3 μονάδες θετικής αξιολόγησης μεταξύ Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ενώ ένα 36% των ψηφοφόρων τάσσεται εναντίον του συνθήματος για «πολιτική αλλαγή» που λανσάρουν η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, οι αναλυτές του Μεγάρου Μαξίμου εκτιμούν ότι για να επαναπροσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στους κεντρώους και τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, μια και σε αυτές τις δύο κατηγορίες αυτοτοποθέτησης είναι σχεδόν το 50% των απωλειών της σε σχέση με τις εκλογές του 2023.

Στη μάχη της δεύτερης θέσης, το Μαξίμου επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου που έδειξαν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε το ριμπάουντ στη ΔΕΘ και μείωσε κατά πολύ τη διαφορά του Ιουλίου από την ΕΛΑΣ, ωστόσο η εκτίμηση που εξακολουθεί να κυριαρχεί είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι πρώτο με 33% μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν αριστεροί, ενώ προηγείται με 38% έναντι 25% στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Αντίθετα, στον χώρο του Κέντρου η ΕΛΑΣ φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερη πρόσβαση και καταγράφεται μόλις στο 6%. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές του Μαξίμου μέτρησαν σοβαρές αναταράξεις λόγω Κασιδιάρη στα δεξιά της Ν.Δ., καθώς ο καταδικασμένος ως ένας από τους ηγέτες εγκληματικής οργάνωσης μετριέται με ψήφο στο 5,8% όταν στην κάρτα της έρευνας προστίθεται το «κόμμα Κασιδιάρη» (επομένως όχι δυνητική ψήφος), ενώ έχει σοβαρή επιρροή που φτάνει στο 11% μεταξύ των αυτοτοποθετούμενων στη Δεξιά ψηφοφόρων. Χωρίς να είναι αυτήν τη στιγμή γνωστό τι θα αποφασίσει ο Αρειος Πάγος σχετικά με την -όποιας μορφής- συμμετοχή του ή μη στις εκλογές, είναι φανερό ότι κατακερματίζει όλα τα κόμματα στον «σκληρό» δεξιό χώρο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που θέλει τον Αντώνη Σαμαρά να έχει θετική αντιμετώπιση από το 20% των ψηφοφόρων της Ν.Δ., αλλά με πολύ χαμηλή εκτίμηση ψήφου, κάτω από το όριο του 3%, όταν στην κάρτα με τα κόμματα προστίθεται το «κόμμα Σαμαρά». Μεγάλη είναι η πτώση και του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Από την πλευρά της, η Ν.Δ. εμφανίζει «τρύπα» στη Μακεδονία, όπου είναι μεν πρώτη αλλά με 27%, 4 μονάδες κάτω από το πανελλαδικό της ποσοστό, με τους αναλυτές του Μεγάρου Μαξίμου να καταγράφουν κέρδη για τα κόμματα της «λαϊκιστικής Δεξιάς». Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος μετρήσεων της κοινής γνώμης. Στο κυβερνητικό επιτελείο μετρούν άλλωστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, προκειμένου να αξιολογούν την επίδραση των πολιτικών επιλογών ή να διαπιστώνουν κενά στην εν εξελίξει στρατηγική που ακολουθείται.

Για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει σημειώσει το «ΘΕΜΑ» εγκαίρως, άφησε κατά μέρος τη ρητορική περί «τρίτης θητείας», που θα μπορούσε να εκληφθεί από μέρος της κοινωνίας ως επιλογή αλαζονείας, και προτάσσει την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο, αλλά και για φυγή προς τα εμπρός. «Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα», όπως το έθεσε πριν από λίγες μέρες μιλώντας στην Αρναία της Χαλκιδικής, λίγο πριν επισκεφθεί την επένδυση εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές.

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