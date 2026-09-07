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«Μολών λαβέ». Και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε στη Θεσσαλονίκη αναπάντητη σχεδόν καμία από τις προκλήσεις που δέχεται. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησε δύο φορές, για τη woke ατζέντα τράβηξε καθαρή γραμμή και απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη έβγαλε μπροστά το χαρτί της οικονομίας.

Γιατί η ΔΕΘ είχε δύο οικονομικές εικόνες που πρέπει τώρα να συναντηθούν. Από τη μία, μια χώρα που, όπως είπε, δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7. Από την άλλη, τον πολίτη που εξακολουθεί να ρωτά «πώς θα βγει ο μήνας». «Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», είπε ο Μητσοτάκης, βάζοντας όμως αμέσως και την κόκκινη γραμμή: «Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ».

Τέλος ανοχής με Σαμαρά

Το δυσκολότερο μέτωπο στα δεξιά έχει ονοματεπώνυμο. Αντώνης Σαμαράς. Ο Μητσοτάκης είπε ότι «δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης» και έφτασε στη βαριά αιχμή ότι ο πρώην πρωθυπουργός «διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ».

Μετά την ανταπάντηση Σαμαρά, μάλιστα, επανήλθε: «Μακάρι να μην είχαμε φτάσει στο σημείο να διαγράψω τον κ. Σαμαρά», είπε, προσθέτοντας ότι όσα ειπώθηκαν «ήταν πάρα πολύ βαριά και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή». Η δεύτερη απάντηση έδειξε ότι, τουλάχιστον τώρα, η πόρτα παραμένει κλειστή.

«Δεν υπάρχει woke ατζέντα»

Διαφορετική είναι η πίεση από τα δεξιότερα της ΝΔ, όπου κόμματα και ψηφοφόροι χρεώνουν στην κυβέρνηση απομάκρυνση από παραδοσιακές θέσεις της. Ο Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εκφράζει την κυβέρνησή του.

Άφησε περιθώριο για διορθώσεις όπου υπάρχει πραγματικό λάθος, όπως στην περίπτωση των σχολικών βιβλίων, αλλά έβαλε και ένα όριο: «Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού». Στην ίδια απάντηση προς τα δεξιά μπαίνει και ο «πατριωτισμός της ευθύνης», μαζί με την έμφαση στην άμυνα, στα Rafale, στις Belharra, στα F-35 και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Τζάμπα το rebranding» και «πολιτική εξαπάτηση»

Προς τα αριστερά και την κεντροαριστερά οι τόνοι ανέβηκαν περισσότερο. Για τον Αλέξη Τσίπρα ο Μητσοτάκης είπε ότι «τζάμπα πήγε το rebranding» και συνέχισε: «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών».

Είχε προηγηθεί από το βήμα της ΔΕΘ η αναφορά σε εκείνον «που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες» και η ατάκα «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Αυτή τη φορά, όμως, έβαλε στην ίδια οικονομική σύγκριση και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης». Στον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε και με το χρέος, θυμίζοντας ότι τη δεκαετία του ’80 πήγε από το 25% στο 100% του ΑΕΠ και πετώντας την αιχμή για όσους κάνουν πολιτική «ως μνημόσυνο του παρελθόντος».

Αυτοδυναμία, τρίτη θητεία και απογοητευμένοι

Ο πολιτικός στόχος έγινε επίσης καθαρός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην αυτοδυναμία και υπερασπίστηκε τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως καλύτερα εξοπλισμένες για γρήγορες αποφάσεις χωρίς «παζάρια». Έβαλε ξανά στο τραπέζι το σενάριο «κυβέρνησης ηττημένων» και τόνισε: «Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση».

Από το βήμα είχε ήδη περιγράψει την επόμενη ημέρα: «Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της» και από «μία ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια».

Σε όσους μπορεί να θελήσουν να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κάλπη, είπε ότι τη Δευτέρα ίσως «να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει». Και έδωσε το δίλημμα: «Η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια».

Απέναντι, όμως, στους ψηφοφόρους που στήριξαν τη ΝΔ και απομακρύνθηκαν, ο τόνος άλλαξε. «Θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε», είπε. Και αμέσως μετά: «Δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι».

Είναι οι ψηφοφόροι που χρειάζεται να ξανακερδίσει για να φτάσει στον στόχο που ο ίδιος έβαλε πλέον ανοιχτά. «Γιατί μια τρίτη τετραετία;», αναρωτήθηκε. Και απέρριψε ακόμη και την εύκολη απάντηση «για να μη γυρίσει ο τόπος τρεις τετραετίες πίσω». «Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μία χώρα σε κίνηση που θα γίνεται καλύτερη και θα γινόμαστε μαζί όλοι καλύτεροι». Αυτή είναι και η γραμμή που χωρίζει πλέον τη ΔΕΘ από τις εκλογές του 2027.

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