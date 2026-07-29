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Γέφυρα σε αυτοδιοικητικά στελέχη εκτός Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιχείρησε να ρίξει ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή εκδήλωση του κόμματος στο Σεράφειο. Κι αν τελικά η εικόνα που επικράτησε ήταν αυτή του πρώην πρωθυπουργού να σβήνει την τούρτα-έκπληξη που του είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του για τα γενέθλιά του, δεν έμεινε απαρατήρητη η παρουσία των δημάρχων Αθηναίων, Χάρη Δούκα, Πειραιά, Γιάννη Μώραλη αλλά και του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα. Και οι τρεις κάθισαν μαζί με τον κ. Τσίπρα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων και είχαν συνομιλία μαζί του.

«Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους» τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι ο Μανώλης Γλέζος είχε πει στο παρελθόν ότι «δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε ετεροδιοίκηση». Το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ, ανέφερε, δεν περιλαμβάνει «γραφειοκρατικές αλλαγές, αλλά μια νέα αντίληψη για την Ελλάδα».

Για προοδευτικές συνεργασίες μίλησε ο Δούκας, σαφέστερη στήριξη από τον Κουρέτα

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Δούκας, που έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι «δεν στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση που την τελευταία επταετία έχει γίνει στόχος επιθέσεων». Παράλληλα, άσκησε κριτική στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με την κατάργηση του β’ γύρου, μόνο στόχο έχει να σηκώσει «ανάχωμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».

Πιο σαφή στήριξη του Αλέξη Τσίπρα παρείχε ο Δημήτρης Κουρέτας. «Οι πολιτικές στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι ουδέτερες, έχουν πρόσημο. Πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία το εγχείρημά του», είπε.

Η εκδήλωση είχε σαφή στόχευση τη διεύρυνση της αυτοδιοικητικής βάσης της ΕΛ.ΑΣ. Οι προσκλήσεις έδειξαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσεγγίσει στελέχη πέραν του στενού κομματικού χώρου

Οι απουσίες

Πάντως, η ανταπόκριση δεν ήταν ίδια από όλους. Απών ήταν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, που έστειλε εκπρόσωπο του. Δεν προσήλθαν επίσης στην εκδήλωση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αν και οι πληροφορίες τους ήθελαν θετικούς στην αρχική πρόσκληση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο επί 26 χρόνια δήμαρχος Περιστεριού Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος αλλά και ο υποψήφιος της «Ανοιχτής Πόλης» Κώστας Ζαχαριάδης, που πρόσφατα παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, παρευρέθηκαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αθηνά Λινού και το ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς, Γιάννης Μπαλάφας.

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