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Δριμεία κριτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης άσκησε στην κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ ότι θα αποστείλει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αφήνοντας για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο προτεραιοποίησης μέτρων, σε περίπτωση υπέρβασης των δημοσιονομικών ορίων, ενώ σχολίασε έμμεσα και την στάση που τηρεί απέναντί του το ΠΑΣΟΚ.

Βολές για τα ενεργειακά

“Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια, στα στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναμε ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω ότι το φυσικό αέριο, διότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και παραμένει θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, τότε, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα.

Εγώ στη ΔΕΘ δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο όριο ήταν μεν αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη ήταν σχεδόν 5% πάνω” ανέφερε σχετικά ο κ. Τσίπρας, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει πρόβλημα στις τιμές τόσο του πετρελαίου, όσο και του φυσικού αερίου το φετινό χειμώνα. Αναφερόμενος στη διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, “περιμένει να δει αν η ΕΕ του δώσει τη δυνατότητα και τη ρήτρα διαφυγής” περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, την ώρα που “υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης”, όπως είπε, τοποθετώντας κοντά στα 2 δις ευρώ τα υπερκέρδη από τα διυλιστήρια.

Τα καρτέλ κάνουν ό,τι θέλουν

Την ίδια στιγμή, “δεν υπάρχει τομέας οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν αναγνωρισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο τα καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Ανταγωνισμό. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και στα διυλιστήρια, δύο πόλιο έχουμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ανταγωνισμός. Δεν το λέω εγώ. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Και εγώ δεν έχω διάθεση εδώ να βγω και να πω ότι αυτός φταίει, ο άλλος φταίει.

Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έννοια. Γι’ αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ μιας και μιλάμε για την ενέργεια και για τα καύσιμα, τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ειδικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση; “ διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας.

Ο ίδιος τόνισε πως “οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο, έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια. Το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές, έχει φροντίσει να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αποθήκευσης μπαταριών ηλιακής ενέργειας;”.

Σε υψηλούς τόνους, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε, ακόμη, για την κυβέρνηση πως “κυβερνάει εφτά χρόνια και σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνιο. Έτσι δεν είναι; Και αυτά τα εφτά χρόνια έχει εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε ταμείο ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε;”

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