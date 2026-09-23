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Eπίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική ασυνέπεια, «αλαζονεία και αυτοθαυμασμό» και αντιπαραβάλλοντας τις σημερινές τοποθετήσεις του με παλαιότερες δεσμεύσεις του για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζει ότι ο κ. Τσίπρας «απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών», σημειώνοντας ότι αυτή ήταν ανέκαθεν, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, η πολιτική «αξιοπιστία» του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, με το ΠΑΣΟΚ να αντιπαραβάλλει όσα δήλωσε στη συνέντευξή του με τις θέσεις που είχε διατυπώσει στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Τσίπρας, «θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού», δήλωσε ότι δεν είναι «λαϊκιστής» ώστε να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην ίδια τοποθέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «δημοσιονομικά συνετό», αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ακόμη ότι στις εκλογές του 2023 μεταξύ των κεντρικών εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονταν τόσο η 13η σύνταξη όσο και ο 13ος μισθός, σχολιάζοντας ότι αυτό «μάλλον ξέχασε».

«Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ και καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την πολιτική συνέπεια και τις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού.

«Μετά το “Μητσοτάκης ή χάος”, το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος”»

Σε υψηλούς τόνους κινείται η ανακοίνωση και ως προς την πολιτική στρατηγική που, κατά το ΠΑΣΟΚ, ανέπτυξε ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του.

«Μετά το “Μητσοτάκης ή χάος”, σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος”», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το δίλημμα τέθηκε «με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό».

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει παράλληλα τα πυρά του στην εκλογική πορεία του πρώην Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ηττήθηκε τόσο ως Πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στην εκλογική ήττα του 2023, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι τότε καταγράφηκε η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος στα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Κατά το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας «πέτυχε το απίστευτο», καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αντί να μειωθεί η δύναμη του πρώτου κόμματος, κατέρρευσε η εκλογική δύναμη του δεύτερου.

Η αιχμή για τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στις μετεκλογικές συνεργασίες, εστιάζοντας ειδικότερα στο παράδειγμα της συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «πραγματικά κωμικό» το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνησή του, δύο φορές, με τον Πάνο Καμμένο, τον οποίο στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει «ακροδεξιό».

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, το αίτημα για πολιτική αλλαγή μπορεί να εκφραστεί και να διασφαλιστεί από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσιάζει ως «μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις».

«Με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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