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«Η ιστορία έγραψε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και επεκτείνεται με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στα σημερινά εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

«Στην αρχή της πρώτης γραμμής υπήρχε μία λέξη στα χείλη των Θεσσαλονικέων. Επιτέλους, η πόλη είχε μετρό. Σήμερα με την Καλαμαριά, το μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί, σχεδόν 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Εξήντα τρεις χιλιάδες επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους για αρχή. Για τη Θεσσαλονίκη οι αριθμοί αυτοί έχουν πραγματική αξία. Γιατί το μετρό φτιάχνεται τελικά για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, για τους συμπολίτες μας που εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν παιδιά και κινούνται καθημερινά από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Και βέβαια υπάρχουν και οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν μία πόλη μόνο από τα μνημεία της ή τα ξενοδοχεία της, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέσα σε αυτή. Και για τη Θεσσαλονίκη, για την οποία θέλουμε περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό, 365 μέρες το χρόνο, αυτό έχει μεγάλη σημασία», προσέθεσε ο Επίτροπος.

Επισήμανε, δε πως υπάρχει και μία αλλαγή που δεν αποτυπώνεται ακόμη σε ρυθμούς: «Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Θεσσαλονίκη αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό της. Για πολλά χρόνια η πόλη συζητούσε για τις υποδομές που δεν είχε. Σήμερα αρχίζει να συζητά για το πώς θα επεκτείνει αυτές που απέκτησε».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή του έργου αλλά και στην αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού για την ολοκλήρωσή του. «Γνωρίζω καλά πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή μέχρι εδώ. Τη γνώρισα ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Γνωρίζω την πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια, την ταλαιπωρία των κατοίκων, την αμφιβολία που είχε συσσωρευτεί μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων και κοροϊδίας. Γνώρισα όμως από την πρώτη στιγμή και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού να τελειώσει και να λειτουργήσει το έργο», είπε και συνεχάρη για την εξαιρετική συνεργασία την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και τους αναδόχους καθώς και όλους τους εργαζόμενους του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα»

Διαβεβαίωσε ακόμη πως ο ίδιος ως Επίτροπος θα είναι παρών και στο επόμενο βήμα του έργου και υπογράμμισε την ισχυρή, όπως τόνισε, «ευρωπαϊκή σφραγίδα» του έργου. «Μπροστά μας τώρα έχουμε το επόμενο βήμα. Την επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε περιοχές όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς, νέοι, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι, σε περιοχές όπου βρίσκονται μεγάλες υποδομές υγείας, χώροι εργασίας και νέες μητροπολιτικές λειτουργίες. Οι στόχοι είναι σαφείς. Να μην χαθεί χρόνος. Να ωριμάσουν τα έργα γρήγορα και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι. Και ως Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι παρών και σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δυνατότητα. Γιατί το Μετρό της Θεσσαλονίκης, έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα. Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του. Και σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στους ευρωπαϊκούς πόρους που αξιοποιήθηκαν για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σήμερα, στις μεγάλες αστικές παρεμβάσεις όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αλλά και στον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, μέσω της Βουλγαρίας.

«Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, για το εμπόριο, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τη στρατιωτική κινητικότητα που αποτελεί κορυφαία μου προτεραιότητα στις Βρυξέλλες», τόνισε, εξηγώντας πως όλα αυτά τα έργα είναι διαφορετικά, έχουν όμως έναν κοινό παρονομαστή που είναι «υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζεται τη στιγμή που γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις μετατοπίζουν το ευρωπαϊκό κέντρο βάρους γύρω μας».

Αυτή η συγκυρία, επισήμανε ο Επίτροπος, «ανοίγει για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να το χάσουμε αλλά να το αξιοποιήσουμε και αυτό ακριβώς κάνουμε» καθώς, όπως είπε, «το αξίζουν οι Θεσσαλονικείς, το αξίζουν οι Μακεδόνες, το δικαιούται αυτή η πόλη με τους 23 αιώνες ιστορίας».

Ευχήθηκε, τέλος, «πολύ σύντομα να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί για να ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη».

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