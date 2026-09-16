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Στη Βουλή διεξάγεται σήμερα η δεύτερη συζήτηση και η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Τον λόγο αναμένεται να πάρουν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί.

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Στυλιανίδης: Η ΝΔ επιδίωξε πολιτική συναίνεση, όχι λευκή επιταγή, έπεσαν οι μάσκες της αντιπολίτευσης

«Η ΝΔ εκκίνησε την αναθεώρηση του Συντάγματος με αυτοπεποίθηση και θεσμική λογική, επιδιώκοντας πολιτική συναίνεση και όχι λευκή επιταγή», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατά την έναρξη της συζήτησης.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι σε όλη αυτή την κορυφαία διαδικασία «δεν σταματήσαμε στιγμή να εργαζόμαστε για μια οραματική, στρατηγική, εθνική συνεννόηση». Καταλόγισε στην αντιπολίτευση «καλλιέργεια τοξικού κλίματος, επιχειρώντας να εμποδίσουν τις θεσμικές αλλαγές» και πρόσθεσε ότι «πέφτουν οι μάσκες που κυριάρχησαν σε μια εποχή που ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας και αποκαλύπτονται τα πραγματικά πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Φαίνεται πλέον ποιος υπερασπίζεται την δικτατορία των μετριοτήτων».

Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε ότι «η ΝΔ δεν θα παρακολουθήσει αυτή την άρνηση και την ιδεοληψία των δήθεν προοδευτικών. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε στην προσπάθειά μας στην Αναθεωρητική Βουλή, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν θα επιβραβεύσουν την θεσμική και εθνική λογική μας έναντι του συνταγματικού λαϊκισμού της αντιπολίτευσης».

Ο εισηγητής της ΝΔ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και την άρνησή της να ψηφίσει έστω και μια πρόταση είπε «εσείς δυστυχώς δεν ανταποκριθήκατε. Εμείς σας προσπερνούμε και συνεχίζουμε. Επιβεβαιώνοντας στον ελληνικό λαό ότι ιστορικά η παράταξή μας, η ΝΔ, από τότε που την ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής ταυτίσθηκε πάντοτε με τις κορυφαίες επιλογές για την πατρίδα, τον λαό και το έθνος». «Το Σύνταγμα δεν είναι ένα στεγανό κουτί για να φυλακίσουμε την Ιστορία, αλλά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ιστορία να αναπνέει», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

Η ψηφοφορία του Ιουλίου

Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε επισήμως πρόταση για την τροποποίηση 33 άρθρων μεταξύ των οποίων η αλλαγή του 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από τις προανακριτικές επιτροπές, η τροποποίηση του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ και η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνση τους.

Το γεγονός ωστόσο ότι στην πρώτη ψηφοφορία που προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το ΠΑΣΟΚ αλλά και σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία πρόταση, ούτε εκείνες με τις οποίες συμφωνούν, «ναρκοθέτησε» οριστικά κάθε πιθανότητα για επίτευξη αυξημένης συναίνεσης τουλάχιστον 180 βουλευτών που θα επέτρεπε στην επόμενη Βουλή να αναθεωρήσει το Σύνταγμα με απλή πλειοψηφία.

Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα, προαναθεωρητική Βουλή επιλέγει τα άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Μεσολαβούν εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους (σ.σ. η αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται και στις 2 ψηφοφορίες) στην επόμενη Βουλή και στην τελική τρίτη ψηφοφορία απαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Όλες όμως εξασφάλισαν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με πλειοψηφία που κυμάνθηκε μεταξύ 158 και 161 ψήφων, καθιστώντας το αναθεωρητικό εγχείρημα «ζωντανό».

Η αντιπολίτευση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να δώσει «λευκή επιταγή» στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τη στάση της έχει επικρίνει η Νέα Δημοκρατία ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

«Η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική πως ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο», έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδίως δε για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επεφύλασσε ξεχωριστή αναφορά, σημείωσε ότι «έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία υπερψήφιζε την πρότασή του (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ), εκείνο θα την καταψήφιζε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναφερθεί στο άρθρο 16 του Συντάγματος σημειώνοντας ότι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Έχει υπογραμμίσει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος κατά τρόπο ώστε να καταργηθούν οι προνομιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα πολιτικά πρόσωπα.

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