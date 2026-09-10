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Ένα από τα πιο διαδεδομένα «κόλπα» που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο υποστηρίζει ότι οι μπαταρίες AA και AAA μπορούν να αποκτήσουν ξανά μέρος της χαμένης τους ενέργειας αν τυλιχθούν σε αλουμινόχαρτο και τοποθετηθούν στην κατάψυξη.

Η ιδέα βασίζεται στην επίδραση που έχει η θερμοκρασία στις χημικές διεργασίες μιας μπαταρίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: η ψύξη δεν μπορεί να επαναφορτίσει μια άδεια μπαταρία ούτε να επαναφέρει τη χαμένη της ισχύ, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβραδύνει προσωρινά τις διεργασίες που καταναλώνουν ενέργεια.

Με άλλα λόγια, πρόκειται περισσότερο για μια προσωρινή «παράταση ζωής» και όχι για πραγματική ανανέωση της μπαταρίας.

Τι κάνει η χαμηλή θερμοκρασία στις μπαταρίες

Οι μπαταρίες λειτουργούν μέσω χημικών αντιδράσεων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Όταν παραμένουν αποθηκευμένες ή δεν χρησιμοποιούνται, στο εσωτερικό τους συνεχίζονται ορισμένες αργές διεργασίες αυτοεκφόρτισης.

Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να επιβραδύνει αυτές τις αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις μια χρησιμοποιημένη αλκαλική μπαταρία μπορεί, μετά από λίγες ώρες σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, να εμφανίσει προσωρινά μια μικρή βελτίωση στην απόδοσή της.

Το φαινόμενο αυτό εξηγεί γιατί αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι κατάφεραν να λειτουργήσουν για λίγο ακόμη ένα τηλεκοντρόλ, ένα ρολόι ή ένα παιχνίδι μετά την τοποθέτηση παλιών μπαταριών στην κατάψυξη.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι περιορισμένο. Μια μπαταρία που έχει εξαντλήσει το ενεργειακό της απόθεμα δεν αποκτά ξανά την αρχική της ισχύ απλώς επειδή ψύχθηκε.

Ο μύθος γύρω από το αλουμινόχαρτο

Ένα ακόμη στοιχείο του συγκεκριμένου κόλπου είναι το αλουμινόχαρτο, το οποίο πολλοί θεωρούν ότι παίζει ενεργό ρόλο στην «επαναφόρτιση» της μπαταρίας.

Στην πραγματικότητα, το αλουμινόχαρτο δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια και δεν επαναφέρει τη φόρτιση μιας μπαταρίας. Η χρήση του, όταν γίνεται, αφορά κυρίως την προστασία της συσκευής από την υγρασία και τις εξωτερικές συνθήκες κατά την αποθήκευση.

Παράλληλα, η λανθασμένη χρήση του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αν το αλουμινόχαρτο ακουμπήσει ταυτόχρονα τον θετικό και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία να γίνει επικίνδυνη.

Αν το δοκιμάσετε, τι πρέπει να προσέξετε

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τη μέθοδο σε κοινές αλκαλικές μπαταρίες, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες:

Οι καινούριες μπαταρίες δεν χρειάζεται να μπαίνουν στην κατάψυξη. Η καλύτερη επιλογή για μακροχρόνια αποθήκευση είναι ένα δροσερό και ξηρό μέρος , μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.

, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες. Μια ήδη χρησιμοποιημένη μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί στην κατάψυξη για λίγες ώρες, με ανώτατο όριο περίπου τις 12 ώρες.

Η διαδικασία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται συστηματικά, καθώς δεν αποτελεί μέθοδο συντήρησης.

Αν χρησιμοποιηθεί αλουμινόχαρτο, πρέπει να υπάρχει απόλυτη προσοχή ώστε να μην έρθει σε επαφή με τους δύο πόλους.

Η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως λύση ανάγκης, όταν κάποιος χρειάζεται λίγη επιπλέον διάρκεια ζωής από μια μπαταρία που βρίσκεται στα τελευταία της.

Μεγάλη προσοχή στις μπαταρίες λιθίου

Το συγκεκριμένο κόλπο αφορά αποκλειστικά τις απλές αλκαλικές μπαταρίες και δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου ή πολυμερών λιθίου.

Τέτοιου τύπου μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, κάμερες, ηλεκτρικά εργαλεία και drones. Η έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα εσωτερικά τους στοιχεία.

Επιπλέον, όταν μια κρύα μπαταρία βγει από την κατάψυξη, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία λόγω συμπύκνωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή δυσλειτουργίας.

Στις μπαταρίες λιθίου, η κατάψυξη δεν αποτελεί λύση εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά πιθανή πηγή προβλημάτων.

Η πραγματική λύση είναι η σωστή αποθήκευση

Παρά τη δημοφιλία του συγκεκριμένου διαδικτυακού «κόλπου», η κατάψυξη δεν αποτελεί τρόπο αναγέννησης των μπαταριών.

Η καλύτερη πρακτική παραμένει η σωστή χρήση και αποθήκευσή τους από την αρχή: σε σταθερή θερμοκρασία, χωρίς υγρασία και μακριά από πηγές θερμότητας.

Για τις κοινές AA και AAA, η κατάψυξη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρει μια μικρή προσωρινή παράταση λειτουργίας. Δεν μετατρέπει όμως μια άδεια μπαταρία σε καινούρια.

Όπως συμβαίνει με πολλά δημοφιλή «σπιτικά μυστικά» που κυκλοφορούν online, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση: υπάρχει ένα μικρό πραγματικό επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά οι προσδοκίες συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το πραγματικό αποτέλεσμα.

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