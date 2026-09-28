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Μια νέα τεχνολογική κούρσα στον χώρο των μπαταριών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Κίνα να έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μπαταρίες ιόντων νατρίου, μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις μπαταρίες λιθίου και να μειώσει την εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο, ο γραφίτης και το κοβάλτιο.

Το βασικό πλεονέκτημα της νέας τεχνολογίας είναι η διαθεσιμότητα του βασικού της υλικού. Το νάτριο είναι πολύ πιο άφθονο από το λίθιο και μπορεί να προέρχεται ακόμη και από κοινό αλάτι ή θαλασσινό νερό. Παράλληλα, ορισμένες τεχνολογίες αξιοποιούν εναλλακτικά υλικά, όπως σκληρό άνθρακα από ξύλο, κελύφη καρύδας ή βιομηχανικά υποπροϊόντα.

Οι μπαταρίες νατρίου δεν έχουν ακόμη την ενεργειακή πυκνότητα των κορυφαίων μπαταριών λιθίου. Ωστόσο, διαθέτουν άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα: μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης σε δύσκολες συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, η τεχνολογία θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όχι μόνο για ηλεκτρικά οχήματα μικρότερης αυτονομίας, αλλά κυρίως για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, δίκτυα ηλεκτρισμού και υποδομές data centers, όπου η ασφάλεια και η σταθερότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Η Κίνα έχει ήδη χτίσει βιομηχανικό προβάδισμα

Το μεγάλο στοίχημα για Ευρώπη και ΗΠΑ ήταν ότι οι μπαταρίες νατρίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο περιορισμού της κινεζικής κυριαρχίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του λιθίου. Ωστόσο, η Κίνα κινήθηκε ταχύτερα και έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική παραγωγική βάση.

Σύμφωνα με στοιχεία της CRU, η λειτουργούσα και προγραμματισμένη δυναμικότητα εργοστασίων μπαταριών νατρίου στην Κίνα έχει ξεπεράσει τα 400 GWh, όταν στον υπόλοιπο κόσμο αντιστοιχεί σε περίπου 11 GWh. Το κινεζικό πλεονέκτημα δεν περιορίζεται στην παραγωγή, αλλά επεκτείνεται στις πατέντες, την τεχνογνωσία και τη χρηματοδότηση νέων εταιρειών.

Η CRU εκτιμά ότι πάνω από το 98% της παγκόσμιας ανακοινωμένης δυναμικότητας παραγωγής κυψελών νατρίου βρίσκεται στην Κίνα.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η CATL, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μπαταριών παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου 5 δισ. γουάν για την προσθήκη 40 GWh ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας στην επαρχία Φουτζιάν, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στη Σαντόνγκ. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι οι πρώτες παραδόσεις συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες νατρίου στην Κίνα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Changan προωθεί μοντέλο με μπαταρία νατρίου της CATL, σηματοδοτώντας την προσπάθεια μετάβασης της τεχνολογίας από τις δοκιμές στη μαζική παραγωγή.

Το μεγάλο στοίχημα των data centers

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις μπαταρίες νατρίου μπορεί να μην βρίσκεται τελικά στα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά στην αποθήκευση ενέργειας.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες των data centers σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν αξιόπιστα συστήματα εφεδρικής ισχύος και αδιάλειπτης παροχής, με την ασφάλεια των μπαταριών να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Οι μπαταρίες νατρίου εμφανίζουν πλεονεκτήματα ασφάλειας έναντι ορισμένων τεχνολογιών λιθίου, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη χρήση τους σε τέτοιες εφαρμογές. Ωστόσο, το μειονέκτημά τους παραμένει η χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.

Σε επίπεδο κυψέλης, η ενεργειακή πυκνότητα φτάνει περίπου τα 250 Wh/L, έναντι άνω των 400 Wh/L για ορισμένες τεχνολογίες LFP. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες απαιτήσεις χώρου και πιθανώς υψηλότερο κόστος σε εφαρμογές όπου η εξοικονόμηση όγκου είναι κρίσιμη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι οι μπαταρίες νατρίου δεν έρχονται να αντικαταστήσουν το λίθιο, αλλά να αποτελέσουν μια δεύτερη τεχνολογική επιλογή. Η θέση τους φαίνεται να βρίσκεται σε εφαρμογές όπου η ασφάλεια, η αντοχή στον χρόνο και η λειτουργία σε ακραίες συνθήκες έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή πυκνότητα.

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