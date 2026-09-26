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Η παγκόσμια αγορά οικιακής αποθήκευσης ενέργειας συνεχίζει να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, καθώς η διείσδυση των φωτοβολταϊκών, η ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και η αυξανόμενη ζήτηση για ευελιξία ενισχύουν τις επενδύσεις σε συστήματα μπαταριών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της InfoLink, η παγκόσμια αγορά προβλέπεται να φτάσει φέτος τις 46,1 TWh.

Η Ευρώπη παραμένει βασικός πυλώνας της αγοράς

Σημαντική θέση στον παγκόσμιο χάρτη της οικιακής αποθήκευσης εξακολουθεί να κατέχει η Ευρώπη, όπου η αγορά διαμορφώνεται στις 15,4 GWh. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται παραδοσιακά ισχυρές αγορές, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία, στις οποίες η εγκατάσταση οικιακών συστημάτων αποθήκευσης έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική.

Παράλληλα, όμως, αρχίζουν να αναδεικνύονται και μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερο βάρος στον κλάδο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Ουκρανία, όπου το ενδιαφέρον για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας ενισχύεται.

Νέες εστίες ανάπτυξης σε Ασία και Ωκεανία

Η άνοδος της αγοράς δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη καταγράφεται στην Ωκεανία και την Ασία, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφονται σε αποκεντρωμένες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ των αγορών που εμφανίζουν αυξημένη δυναμική ξεχωρίζουν το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, διευρύνοντας τη γεωγραφική βάση της παγκόσμιας ζήτησης για οικιακά συστήματα μπαταριών.

Σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών

Την ίδια στιγμή, έντονος παραμένει ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών και προμηθευτών εξοπλισμού. Κατά το πρώτο εξάμηνο, στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας αγοράς βρέθηκαν οι ESS, Sigenergy και Deye, με τα μερίδιά τους να κινούνται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ειδικότερα, η ESS κατέλαβε μερίδιο 11,5%, η Sigenergy 11,3% και η Deye 11%, στοιχείο που αποτυπώνει μια αγορά χωρίς μεγάλη απόσταση μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών και με ισχυρό ανταγωνισμό για την πρώτη θέση.

Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες σε κοινή εγκατάσταση

Σε επίπεδο τεχνολογικών και καταναλωτικών τάσεων, κερδίζει συνεχώς έδαφος η επιλογή συνδυασμένων συστημάτων φωτοβολταϊκών και μπαταριών. Οι καταναλωτές επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιούν μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν οι ίδιοι, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από το δίκτυο.

Η τάση της αποθήκευσης επεκτείνεται, παράλληλα, πέρα από το στενά οικιακό πεδίο. Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα αποθήκευσης, ενώ αναπτύσσεται και η κατηγορία των συστημάτων μπαλκονιού, διευρύνοντας περαιτέρω τις εφαρμογές των αποκεντρωμένων ενεργειακών λύσεων.

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