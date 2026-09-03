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Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στον παγκόσμιο χάρτη των μεταφορών και του εμπορίου. Η γεωγραφική θέση της χώρας, η αναβάθμιση των λιμανιών, οι νέες υποδομές και οι επενδύσεις στα logistics δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό κόμβο διακίνησης προϊόντων, ενέργειας και κεφαλαίων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της Ελλάδας του 2030, η ΔΕΘ αναδεικνύει τη σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας ως έναν από τους κλάδους που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η μετάβαση από μια οικονομία που βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση σε ένα μοντέλο που στηρίζεται στην παραγωγή, τις εξαγωγές και τη διασύνδεση με διεθνείς αγορές περνά μέσα από τις υποδομές μεταφορών. Και σε αυτό το πεδίο, τα λιμάνια, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι οργανωμένες περιοχές logistics αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα.

Τα λιμάνια ως πύλες ανάπτυξης και διεθνούς εμπορίου

Στην καρδιά της νέας στρατηγικής βρίσκονται τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια, με τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα να αποκτούν αυξημένο ρόλο στις εμπορευματικές ροές της ευρύτερης περιοχής.

Ο Πειραιάς αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταμόρφωσης ενός ελληνικού λιμανιού σε διεθνή εμπορευματικό κόμβο, ενώ η Θεσσαλονίκη διεκδικεί έναν ακόμη πιο ισχυρό ρόλο ως πύλη προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών δεν αφορά μόνο τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Συνδέεται με ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει αποθήκευση, διανομή, μεταφορές, τελωνειακές υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις διαχείρισης φορτίων.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η Ελλάδα να μην περιοριστεί στον ρόλο του ενδιάμεσου σταθμού, αλλά να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία μέσα από ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στα ελληνικά λιμάνια να μπορούν να μεταποιούνται, να αποθηκεύονται και να διανέμονται αποτελεσματικά προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει αυτή τη νέα πραγματικότητα, όπου οι μεταφορές και τα logistics δεν αποτελούν απλώς υποστηρικτικές υπηρεσίες, αλλά έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας οικονομίας.

Οι επενδύσεις που αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο logistics απαιτεί ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών που συνδέει λιμάνια, σιδηρόδρομο και οδικούς άξονες.

Η βελτίωση των σιδηροδρομικών συνδέσεων, η αναβάθμιση των εμπορευματικών κέντρων και η ανάπτυξη σύγχρονων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη μείωση του κόστους μεταφοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα αποκτά αυξημένη σημασία, καθώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο σύνδεσης της Ανατολικής Μεσογείου με τις αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Η διασύνδεση του λιμανιού με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός ισχυρού εμπορευματικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, η νέα εποχή των logistics συνδέεται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία. Τα έξυπνα λιμάνια, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση φορτίων, η αυτοματοποίηση των αποθηκών και η ψηφιακή παρακολούθηση των μεταφορών αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η τεχνολογική αναβάθμιση αποτελεί πλέον βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι διεθνείς εταιρείες αναζητούν όχι μόνο γεωγραφικά πλεονεκτικές τοποθεσίες, αλλά και υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν γρήγορες και αξιόπιστες εμπορικές ροές.

Η Ελλάδα στον νέο γεωοικονομικό χάρτη

Οι αλλαγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τη σημασία χωρών που μπορούν να προσφέρουν ασφαλείς και εναλλακτικές διαδρομές εμπορίου. Οι κρίσεις στην ενέργεια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές έχουν αναδείξει την ανάγκη για πιο ανθεκτικά δίκτυα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη θέση της στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Η σύνδεση της ναυτιλιακής ισχύος της χώρας με τις υποδομές logistics μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα βασίζεται στις εξαγωγές, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης.

Η 90ή ΔΕΘ λειτουργεί ως πλατφόρμα παρουσίασης αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, φέρνοντας στο προσκήνιο τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τα έργα που μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα από απλό πέρασμα εμπορευμάτων σε πραγματικό ευρωπαϊκό κόμβο.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας είναι σαφές: η χώρα να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση όχι μόνο ως πλεονέκτημα στον χάρτη, αλλά ως πραγματική οικονομική δύναμη που παράγει ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες.