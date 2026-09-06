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Σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των ελληνικών λιμένων, με περισσότερα δεδομένα, συστηματικότερη εποπτεία των επενδύσεων και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, εστιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ), προτείνοντας τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης των μετεωρολογικών συνθηκών στα λιμάνια και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών.

Τις προτάσεις παρουσίασε ο πρόεδρος της ΡΑΛ, Απόστολος Παπαποστόλου, μιλώντας στο International Maritime Transport Conference 2026, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να συνεχιστεί η επικαιροποίηση των Master Plans των λιμένων, καθώς οι απαιτήσεις για τις υποδομές αλλάζουν ταχύτατα λόγω της ψηφιοποίησης, των νέων περιβαλλοντικών κανόνων και των μεταβολών στις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές ροές.

Τα Master Plans ως βάση των επενδύσεων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΛ, τα Master Plans δεν αποτελούν απλώς ένα πολεοδομικό ή τεχνικό εργαλείο. Καθορίζουν στην πράξη το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι λιμενικές υποδομές και οι επενδύσεις. Μέσω αυτών προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα όρια των λιμενικών ζωνών, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, ενώ προγραμματίζονται τα έργα και ενσωματώνονται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από την εμπορική και επιβατική ναυτιλία έως τον τουρισμό, την αλιεία, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τη ναυπηγοεπισκευή, τον δεξαμενισμό πλοίων και την κυκλοφοριακή οργάνωση μέσα στις λιμενικές ζώνες.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζει η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), η οποία γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων, για την έγκριση, την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των Master Plans, καθώς και για τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και τις σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες.

Στο μικροσκόπιο η υλοποίηση των επενδύσεων

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβαση του Απόστολου Παπαποστόλου είχε η παρακολούθηση των επενδύσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις παραχώρησης και υποπαραχώρησης.

Στο πλαίσιο αυτό ανέδειξε τον ρόλο του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ο οποίος, ανάλογα με τη σύμβαση, καλείται να επιθεωρεί τα έργα, να παρακολουθεί την πορεία των επενδύσεων και να ελέγχει εάν αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα, τη νομοθεσία και τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

«Η υποχρέωση επιμέλειας καλύπτει εξίσου το Ελληνικό Δημόσιο και τον εκάστοτε Οργανισμό Λιμένος», σημείωσε ο πρόεδρος της ΡΑΛ. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι λιμένες δεν λειτουργούν μόνο ως εμπορικές επιχειρήσεις. Αποτελούν κρίσιμες εθνικές υποδομές, διαμετακομιστικούς κόμβους και σημεία σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να προσαρμοστούν στις περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές.

Κατά τη ΡΑΛ, η επόμενη φάση των συμβάσεων παραχώρησης θα πρέπει να συνδεθεί περισσότερο με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες αποδοτικότητας, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, κοινωνική ανταποδοτικότητα και περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Εθνικό Μητρώο για όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις

Η πρώτη από τις τρεις προτάσεις της Αρχής αφορά τη δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα μπορούσε να συγκεντρωθεί η συνολική εικόνα των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Η βάση δεδομένων προβλέπεται να περιλαμβάνει στοιχεία για τη θέση και τη γεωμετρία κάθε εγκατάστασης, το ιδιοκτησιακό και λειτουργικό καθεστώς, τις υποπαραχωρήσεις, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, θα καταγράφονται οι εγκεκριμένες μελέτες, οι επιθεωρήσεις, καθώς και οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Στην ίδια ψηφιακή αποτύπωση προβλέπεται να εντάσσονται μνημεία και σημεία πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μέσα ή κοντά στις λιμενικές ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ουσιαστικά ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης της λιμενικής υποδομής της χώρας, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο εποπτείας αλλά και σχεδιασμού νέων επενδύσεων.

Μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Η δεύτερη πρόταση αφορά την εγκατάσταση δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την καθημερινή λειτουργία των λιμένων όσο και για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η ανάγκη για καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε ένα περιβάλλον όπου τα λιμάνια καλούνται να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και γενικότερα στις συνέπειες της κλιματικής μεταβολής.

Ποιότητα υπηρεσιών και «πράσινος» εξοπλισμός

Το τρίτο πεδίο παρέμβασης αφορά την ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών, την οποία η ΡΑΛ συνδέει άμεσα με την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια ενός λιμένα.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εμπορικών και επιβατικών πλοίων, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η εφαρμογή των απαιτήσεων του Κώδικα ISPS, η διαχείριση των αποβλήτων και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών περιστατικών.

Ο Απόστολος Παπαποστόλου έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τις επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την εφαρμογή κατάλληλων επιχειρησιακών πρωτοκόλλων.

Στην τεχνολογική πλευρά περιλαμβάνονται ηλεκτρικά οχήματα εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, αισθητήρες για την παρακολούθηση της ρύπανσης και ψηφιακά συστήματα μέσω των οποίων θα μπορεί να παρακολουθείται η διαδρομή των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων.

«Το λιμάνι του μέλλοντος πρέπει να συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ανταποδοτικότητα, την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια και την τεχνολογική πρόοδο», ανέφερε ο πρόεδρος της ΡΑΛ.

Όπως κατέληξε, η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο προϋποθέτει «ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αξιόπιστα δεδομένα και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

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