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Νέα ανακατάταξη καταγράφεται στον παγκόσμιο χάρτη των λιμένων εμπορευματοκιβωτίων, με την Κίνα να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις και τη Σιγκαπούρη να υποχωρεί στην τρίτη θέση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alphaliner, το Ningbo-Zhoushan διακίνησε 22,90 εκατ. teu στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η επίδοση ήταν αρκετή για να ξεπεράσει, έστω και οριακά, τη Σιγκαπούρη, η οποία έφθασε τα 22,74 εκατ. teu, με ετήσια αύξηση 4,7%.

Είναι η πρώτη φορά που το Ningbo-Zhoushan βρίσκεται πάνω από τη Σιγκαπούρη σε κατάταξη που καλύπτει ολόκληρο εξάμηνο, εξέλιξη που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία ενισχύονται οι κινεζικές λιμενικές υποδομές και οι διεθνείς συνδέσεις τους. Καθοριστική θεωρείται η επέκταση του Jintang hub στο Ningbo. Η δεύτερη φάση του έργου ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, ενοποιώντας επιχειρησιακά πέντε θέσεις εξυπηρέτησης containerships. Οι όγκοι στο συγκεκριμένο hub αυξήθηκαν κατά 23,4%, ενώ προστέθηκαν 17 νέες διεθνείς γραμμές.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, πάντως, παραμένει ανοικτή. Η Alphaliner εκτιμά ότι Ningbo-Zhoushan και Σιγκαπούρη θα συνεχίσουν να κινούνται σε πολύ μικρή απόσταση, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του κινεζικού λιμανιού εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης στη συνέχεια του έτους. Στην κορυφή δεν υπάρχει, προς το παρόν, αντίστοιχη αμφισβήτηση. Η Σαγκάη διατήρησε με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση παγκοσμίως, έχοντας διακινήσει 28,74 εκατ. teu στο πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 6,2%. Η εικόνα της κατάταξης επιβεβαιώνει το βάρος που έχει αποκτήσει η Κίνα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Έξι από τα δέκα μεγαλύτερα container ports βρίσκονται στη χώρα.

Πίσω από τη Σαγκάη και το Ningbo-Zhoushan ακολουθούν στην παγκόσμια κατάταξη τα Shenzhen, Qingdao, Guangzhou και Tianjin, καταλαμβάνοντας αντίστοιχα την τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη θέση. Μάλιστα, το Tianjin κατάφερε στο πρώτο μισό του έτους να περάσει το Busan της Νότιας Κορέας.

Η γεωγραφική μετατόπιση των φορτίων γίνεται ακόμη πιο εμφανής χαμηλότερα στην πρώτη δεκάδα. Το Port Klang της Μαλαισίας ανέβηκε στη δέκατη θέση, με εκτιμώμενη διακίνηση περίπου 7,7 εκατ. teu, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησε η μεγάλη πτώση του Ντουμπάι. Τα αμερικανικά λιμάνια Los Angeles και Long Beach παρέμειναν στην ένατη θέση εφόσον υπολογιστούν συνδυαστικά, με συνολική διακίνηση 9,97 εκατ. teu.

Στον αντίποδα της ασιατικής ανόδου, η μεγαλύτερη ανατροπή καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, όπου οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές και στο Στενό του Ορμούζ έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη διακίνηση containers. Το Ντουμπάι αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Από 7,77 εκατ. teu στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η διακίνηση περιορίστηκε στα 3,14 εκατ. teu την αντίστοιχη περίοδο του 2026. Ως αποτέλεσμα, το λιμάνι κατρακύλησε από τη δέκατη στην 32η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ανάλογη είναι η εικόνα στο Khalifa Port του Αμπού Ντάμπι. Παρότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά στοιχεία για το ίδιο το λιμάνι, η Alphaliner εκτιμά, με βάση τα συνολικά δεδομένα του ομίλου AD Ports, ότι η κίνηση μειώθηκε τουλάχιστον κατά 50%. Η πτώση αυτή φέρεται να το έχει οδηγήσει εκτός των 50 μεγαλύτερων λιμανιών του κόσμου, ενώ προηγουμένως βρισκόταν στην 32η θέση.

Η νέα κατάταξη δεν αποτυπώνει επομένως μόνο τον ανταγωνισμό μεταξύ μεμονωμένων λιμένων. Αναδεικνύει μια ευρύτερη μεταβολή στις παγκόσμιες ροές των containers. Τα κινεζικά και γενικότερα τα ασιατικά hubs ενισχύουν τη θέση τους, την ώρα που η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να ανατρέψει την εικόνα ακόμη και για λιμάνια που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν σταθερούς πρωταγωνιστές της παγκόσμιας δεκάδας.

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