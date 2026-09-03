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Σειρά εκδηλώσεων για θέματα ενέργειας, αποβλήτων και υδάτων προγραμματίζει η ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ειδικότερα:

Α. Ημερίδα και Εσπερίδες

– Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 10:15, Αίθουσα Α – Σ.Κ. «Ν. Γερμανός», Κεντρική Εκδήλωση ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «Ο κρίσιμος ρόλος της ρύθμισης της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων για τους πολίτες»

– Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 12:15, Αίθουσα Α – Σ.Κ. «Ν. Γερμανός», Ημερίδα Κλάδου Αποβλήτων ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «Η Ελλάδα στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα: Ο ρόλος της κυκλικής οικονομίας και των αποβλήτων»

– Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, Κλάδος Υδάτων

Κλειστή συνάντηση εργασίας ΡΑΑΕΥ με τους προέδρους των ΓΟΕΒ, του ΟΔΥΘ και του ΟΑΚ

– Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 18:00, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ και Enterprise Greece

Θέμα: «Η Ελλάδα ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη: Ο ρόλος των ενεργειακών δικτύων στην ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια του εφοδιασμού»

– Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 18:00, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», Ημερίδα Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «Χωροταξικό σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Β. Ενεργειακές δράσεις

Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Η ΡΑΑΕΥ διοργανώνει, για πέμπτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την Πρυτανεία του ΑΠΘ και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Διαγωνισμό Ζωγραφικής για νέους/νέες με θέμα «Τα σκουπίδια δεν πετώ, τον πλανήτη αγαπώ».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των νέων και του ευρύτερου κοινού.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες νέων:

Πρώτη κατηγορία: Για ηλικίες έως 12 ετών (μαθητές/μαθήτριες δημοτικού)

Δεύτερη κατηγορία: Για ηλικίες 13 έως 18 ετών (μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου-λυκείου)

Τρίτη κατηγορία: Για ηλικίες άνω των 18 ετών (φοιτητές/φοιτήτριες, νέοι/νέες)

Χώρος διεξαγωγής είναι ο εξωτερικός χώρος του Κτιρίου 10 εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, ο οποίος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα για τις ανάγκες του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι, στους οποίους θα παρέχονται δωρεάν υλικά (ειδικό χαρτί ζωγραφικής και ειδικά χρώματα), μπορούν να προσέρχονται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΔΕΘ (Σαββατοκύριακα 05-06.09 & 12-13.09 από τις 10:00 έως τις 22:00 και καθημερινές 07-11.09.2026 από τις 16:00 έως τις 22:00).

Το καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας θα βραβευτεί σε ειδική τελετή με βραβείο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα στοιχεία των βραβευθέντων καλλιτεχνών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ (https://www.raaey.gr) υπό τη Θεματική «Νέα – Ανακοινώσεις».

Παιχνίδι Bowling

Η ΡΑΑΕΥ υλοποιεί, για πέμπτη χρονιά, ένα παιχνίδι για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες της ΔΕΘ: Το Bowling της Κλιματικής Ουδετερότητας!

Το «Bowling Κλιματικής Ουδετερότητας» περιλαμβάνει 10 κορίνες, κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο: Ρξοικονόμηση ενέργειας, Βιώσιμες μεταφορές, Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κυκλική οικονομία, πράσινη μετάβαση, ενεργός πολίτης, Μηδενικές εκπομπές άνθρακα, Έξυπνες και πράσινες πόλεις, Εξοικονόμηση νερού.

Το περίπτερο της ΡΑΑΕΥ θα βρίσκεται στο κτίριο 10, stand 24.

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