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Η ταχύτητα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας. Νέα μοντέλα κάνουν την εμφάνισή τους με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, καινούργιες τεχνολογίες ενσωματώνονται άμεσα στην παραγωγή και οι αναβαθμίσεις λογισμικού διαδέχονται η μία την άλλη. Η συνεχής πίεση για ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη, ωστόσο, αρχίζει να δημιουργεί ανησυχίες ακόμη και στις κινεζικές αρχές.

Στην Κίνα, το χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό ενός νέου αυτοκινήτου μέχρι την έναρξη της παραγωγής του έχει πλέον μειωθεί περίπου στους 24 μήνες. Την ίδια στιγμή, πολλοί παραδοσιακοί κατασκευαστές στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να χρειάζονται από τρία έως πέντε χρόνια για την ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας.

Η ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον σχεδιασμό, στις προσομοιώσεις αλλά και στην επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τις δοκιμές εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον απαιτούμενο χρόνο. Στελέχη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον η εξέλιξη ενός νέου μοντέλου θα μπορούσε να ολοκληρώνεται ακόμη και μέσα σε 18 μήνες.

Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας ενισχύουν τους ελέγχους, θέλοντας να διαπιστώσουν κατά πόσο η πίεση για συνεχή λανσαρίσματα μειώνει τον χρόνο που αφιερώνεται στις απαραίτητες δοκιμές και στον έλεγχο ποιότητας. Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε τουλάχιστον πέντε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό εξέταση πρόταση για τον διπλασιασμό της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να καλύπτουν στις υποχρεωτικές οδικές δοκιμές τα οχήματα νέας ενέργειας, κυρίως τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά. Η απόσταση εξετάζεται να αυξηθεί στις 30.000 χιλιόμετρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μικρότεροι χρόνοι εξέλιξης δεν θα επηρεάσουν την αξιοπιστία των συστημάτων υψηλής τάσης, των μπαταριών, του λογισμικού και των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας.

Οι ανησυχίες, πάντως, δεν προέρχονται μόνο από τις κρατικές αρχές. Στελέχη εταιρειών όπως η Geely, η Great Wall Motor και η Chery έχουν επισημάνει ότι η υπερβολική συντόμευση της διαδικασίας εξέλιξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι πρώτοι αγοραστές ενός νέου αυτοκινήτου να λειτουργούν στην πράξη ως δοκιμαστές της αξιοπιστίας και της αντοχής του σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Το Πεκίνο βρίσκεται έτσι μπροστά στην πρόκληση να ενισχύσει το πλαίσιο εποπτείας χωρίς να ανακόψει την ταχύτητα που βοήθησε τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αποκτήσουν ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές. Η ζήτηση για νέα μοντέλα, πιο προηγμένο λογισμικό και διαρκείς ψηφιακές αναβαθμίσεις παραμένει υψηλή, την ώρα που ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σκληρός.

Οι ταχύτατοι ρυθμοί εξέλιξης στην Κίνα έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν και τους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές. Η Volkswagen κατάφερε να ολοκληρώσει στην κινεζική αγορά την εξέλιξη του ID. UNYX 08 σε διάστημα 24 μηνών, ενώ η Renault χρειάστηκε μόλις 21 μήνες για την ανάπτυξη του νέου Twingo E-Tech.

Η κατεύθυνση της Κίνας, επομένως, δεν είναι να βάλει φρένο στην ταχύτατη ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας της. Η επιδίωξη είναι να διασφαλιστεί ότι η συνεχής συρρίκνωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέλιξη νέων μοντέλων δεν θα πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας, της αξιοπιστίας και, πάνω απ’ όλα, της ασφάλειας.

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