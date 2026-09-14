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Το Πεντάγωνο θα αποκτήσει ποσοστό σχεδόν 20% στην αμερικανική εταιρεία παραγωγής βολφραμίου Elmet Group, ενός μετάλλου κρίσιμης σημασίας για τον στρατιωτικό εξοπλισμό, διευρύνοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξασφαλίσει εφοδιαστικές αλυσίδες κρίσιμων ορυκτών εκτός Κίνας.

Η επένδυση ύψους 450 εκατ. δολαρίων θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγής βολφραμίου στις ΗΠΑ και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης πρόσβασης της εταιρείας στις πρώτες ύλες που χρειάζονται τα εργοστάσιά της, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Elmet. Η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε έως και 55%.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του τον περιορισμό της εξάρτησης των ΗΠΑ από την Κίνα για στρατηγικές πρώτες ύλες, ιδιαίτερα εκείνες που είναι απαραίτητες για την αμυντική βιομηχανία. Οι τιμές του βολφραμίου, ενός εξαιρετικά πυκνού μετάλλου που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε διατρητικά πυρομαχικά, έχουν αυξηθεί περισσότερο από οκτώ φορές από τότε που η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές του στις αρχές του 2025.

«Το βολφράμιο είναι απαραίτητο για τα συστήματα που προστατεύουν τους Αμερικανούς στρατιωτικούς και διατηρούν την αποτρεπτική ικανότητα και αυτή η επένδυση συμβάλλει στην εξασφάλιση μιας εγχώριας δυνατότητας επεξεργασίας, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την πολυτέλεια να αφήσουν εκτεθειμένη», δήλωσε ο Τζορτζ Κ. Κολιτίδης Β΄, επικεφαλής της μονάδας οικονομικής άμυνας του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η συμφωνία με την Elmet προστίθεται σε μια σειρά παρεμβάσεων του Λευκού Οίκου σε αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών. Η στρατηγική αυτή ξεκίνησε πέρυσι με την επένδυση-ορόσημο των 400 εκατ. δολαρίων του Πενταγώνου στην MP Materials, ενώ ακολούθησαν συμφωνίες με εταιρείες όπως οι USA Rare Earth, Lithium Americas και Trilogy Metals.

Η επένδυση στην Elmet θα πραγματοποιηθεί μέσω εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και θα δώσει στο υπουργείο Άμυνας ποσοστό 19,9% στην εταιρεία. Παράλληλα, το Πεντάγωνο θα αποκτήσει το δικαίωμα διορισμού ανεξάρτητου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Elmet.

Η περιορισμένη προσφορά βολφραμίου έχει προκαλέσει διεθνή αγώνα για την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών. Τη Δευτέρα, η αμερικανική Almonty Industries ανακοίνωσε συνεργασία με τη Ρουάντα για την προμήθεια βολφραμίου από την αφρικανική χώρα, σε μια συμφωνία στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει άμεσα στη χρηματοδότησή της.

Οι τιμές του μετάλλου επιταχύνθηκαν περαιτέρω στις αρχές του 2026, καθώς οι αγοραστές εξάντλησαν τα αποθέματά τους, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τις ανάγκες της αμυντικής βιομηχανίας. Τους τελευταίους μήνες, πάντως, η αγορά έχει σταθεροποιηθεί.

Τα 450 εκατ. δολάρια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες της Elmet στο Μέιν, το Μίσιγκαν και το Οχάιο, όπου παράγει και επεξεργάζεται βολφράμιο, μολυβδαίνιο και άλλα υλικά. Παράλληλα, θα στηρίξουν επενδύσεις της εταιρείας σε δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ισπανία.

Σύμβουλοι για τη συμφωνία είναι οι Cantor Fitzgerald και Goldman Sachs.

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